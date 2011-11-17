-Yılmaz: "Bedelli bu hafta veya gelecek hafta sonuçlandırılacak" TBMM (A.A) - 16.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerliğin bu hafta veya gelecek hafta sonuna kadar sonuçlandırılacağını ifade ederek, ''Bu iş af gibidir ya dile getirmemek ya da dile getirdikten sonra en kısa zamanda sonuçlandırmak lazım'' dedi. Yılmaz, Türkiye ile Romanya Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Tasarısı üzerinde TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bedelli askerlikle ilgili bu hafta veya gelecek hafta sonuna kadar bunu sonuçlandıracaklarını bildiren Bakan Yılmaz, ''Bu iş af gibidir; ya dile getirmemek ya da dile getirdikten sonra en kısa zamanda sonuçlandırmak lazım'' dedi. Yılmaz, Piri Reis'in, Kıbrıs'ın güneyindeki araştırmalarının tamamladığını, verilerin işlenmesine başlandığını, verilerin iki aylık süre içinde sonuçlarının alınacağını ve açıklanacağını ifade etti. Bakan Yılmaz, TPAO'nun ikinci sismik araştırma gemisini Norveç'ten kiraladığını, yeni bir alım, yapım çalışmasının devam ettiğini belirtti.