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Yılmaz: ''14'ü asker, toplam 16 kişi yaralandı'' BİTLİS (A.A)

11 Kasım 2011 23:43

-Yılmaz: ''14'ü asker, toplam 16 kişi yaralandı'' BİTLİS (A.A) - 11.11.2011 - Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, Tatvan-Van karayolunun Kuzgunkıran mevkisindeki kazada, 14'ü asker olmak üzere toplam 16 kişinin yaralandığını söyledi. Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı ve aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen 12 AL 915 plakalı minibüste, 14 asker ile araç sürücüsü ve muavinin yaralandığını bildirdi. Yaralanan askerlerden 3'ünün Gevaş, 5'inin Tatvan, 6'sının ise Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: ''Kazada yaralanan askerlerin tedavileri Gevaş, Tatvan ve Bitlis Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Yaralanan araç sürücüsü ve aracın muavini de Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada toplam 16 kişi yaralandı.''

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