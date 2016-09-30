T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Yıllık iznimi kullandığım için cami ibadete kapalıdır" notunu asan imama soruşturma

Vali: Böyle bir şey olabilir mi? Arayın müftüyü imam gelinceye kadar namazları kendisi kıldırsın

30 Eylül 2016 14:27

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, görev yaptığı caminin kapısına, 'Yıllık iznimi kullandığım için cami ibadete kapalıdır' notu asan imam Cemil Başak hakkında soruşturma başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Bülent Diktepe'ninhaberine göre, olay Karabük Valisi Mehmet Aktaş’ın Safranbolu incelemeleri sırasında ortaya çıktı. Vali Aktaş, önceki gün Kaymakam Murat Bulacak ve Belediye Başkanı Necdet Aksoy ile birlikte Kurtköy’de bulunan TOKİ konutları ve geçen pazartesi günü yanan 150 yıllık tarihi konakta incelemelerde bulundu.

Ardından Safranbolu Belediyesi tarafından restore edilen Muallimler Birliği binasını inceleyen Vali Aktaş, binanın yanındaki Kalealtı bölgesindeki gezisi sırasında Eski Camii’nin kapısında asılı olan, "Yıllık iznimi kullandığım için cami ibadete kapalıdır" yazısını gördü. Sinirlenen ve korumalarına yazıyı kaldırtan Vali Aktaş, "Böyle bir şey olabilir mi, Allah’ın evi kapalı tutulur mu? Arayın müftüyü imam gelinceye kadar namazları kendisi kıldırsın. Bizzat takipçisi olacağım" dedi. Vali’nin talimatı ile İlçe Müftüsü Hasan Güneş gelerek camiyi ibadete açtı.

Soruşturma açıldı

Karabük Müftüsü Halil Bektaş, imam Cemil Başak hakkında soruşturma başlatıldığını, camiye başka bir imamın görevlendirildiğini söyledi. Müftü Bektaş, şöyle konuştu:

"Hiçbir camimiz ibadete kapalı tutulmaz. İzine ayrılan görevlimizin yerine mutlaka görevlendirme yapılır. Burada bir aksaklık olduğu ortaya çıkıyor. Tamamen ferdi bir davranışta bulunmuş. Hiçbir cami görevlimiz, ’Benizine gittiğim için camiyi kapatıyorum’ demek hakkına sahip değil. Aksaklığın nereden kaynaklandığını, nasıl bir olumsuzluk çıktığının tahkikatını yapıyoruz."

Müftü Bektaş, imamın izine ayrılması nedeniyle caminin kaç gün kapalı kaldığının soruşturmayla ortaya çıkacağını, soruşturma sonucuna göre de imam hakkında gerekinin yapılacağını kaydetti.

 

ETİKETLER

KarabükSafranboluCemil BaşakMehmet AktaşMurat BulacakNecdet AksoyTOKİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24