Yıllık enflasyon yüzde 7,64'e yükseldi, haziranın şampiyonu sivri biber

Haziran enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. TÜFE aylık bazda yüzde 0.47 artış gösterdi. Piyasada beklenti yüzde 0.1 artış olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 7,64'e yükseldi. Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 28,43 ile sivri biberde görüldü. Öte yandan çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 8,67 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,74 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış

gıda ve alkolsüz içeceklerde

Dünya'daki habere göre, ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde yüzde 0,95, sağlıkta yüzde 0,74, ulaştırmada yüzde 0,67 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,49 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Haziran ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,19 ile eğlence ve kültür oldu.

Yıllık en fazla artış

alkollü içecekler ve tütün grubunda

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 11,33), lokanta ve oteller (yüzde 9,95), sağlık (yüzde 9,81), ev eşyası (yüzde 9,75) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Üretici fiyatlarında yüzde 0.41 artış

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise, 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,41 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,19 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,91 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,56 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,29 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,83 artış ve su sektöründe yüzde 0,90 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek aylık artış ham petrol ve doğal gazda gerçekleşti

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; ham petrol ve doğal gaz (yüzde 17,38), kok ve rafine petrol ürünleri (yüzde 5,61), metal cevherleri (yüzde 2,19) alt sektörleridir. Buna karşılık ana metaller (yüzde -1,00), mobilya (yüzde -0,66), giyim eşyası (yüzde -0,57) bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.



Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış enerji mallarında

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Haziran ayında en yüksek aylık artış enerji mallarında ve en yüksek yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.

