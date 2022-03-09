Yıllık 7.5 milyar kWh kapasiteli iki santral özelleştiriliyor

Enerjide arz sıkıntısının yaşandığı bir dönemde iki doğalgaz kombine çevrim santrali özelleştirme kapsamında alındı.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, EÜAŞ’a ait Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali ve B santrali ile bunların bünyelerindeki taşınmazlar, varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmek üzere, özelleştirme kapsamına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararına göre her iki santralin de özelleştirme işlemi 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak. A santralinin Marmara Ereğlisi’nde bulunan büyüklükleri 1.1 dönüm ile 41.2 dönüm arasında değişen 21 taşınmaz özelleştirme kapsamında alındı. B santralinin ise aynı bölgedeki yaklaşık 100 dönümlük arazisi de kapsama alınmış durumda. Santraller ve taşınmazları varlık satışı yöntemiyle, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz alanı ise işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme işlemi 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

Kurulu gücü 480 MW olan A santralinde 3 ünite bulunuyor ve yıllık 3900 Gwh (3.9 milyar kWh)üretim gerçekleştiriliyor. Kurulu gücü 478 MW olan B santralinde 3 ünite bulunuyor ve 3600 Gwh (3.6 milyar kWh) büyüklüğünde yıllık üretim gerçekleştiriliyor.