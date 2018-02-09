T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yıllardır kalaycılık yapıyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta yaşayan Hüseyin Dirikurt, yıllardır eşi Hanife Dirikurt ile birlikte kalaycılık yaparak geçimini sürdürüyor

09 Şubat 2018 14:40

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta yaşayan Hüseyin Dirikurt, yıllardır eşi Hanife Dirikurt ile birlikte kalaycılık yaparak geçimini sürdürüyor.
Sinop\'ta unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan kalaycılık işini, eşi Hanife Dirikurt ile birlikte yapan Hüselin Dirikurt, çırak yetişmemesinden yana dertli olduğunu söyledi. Çocuk yaşlarda başladığı bu zorlu iş ile geçimini sağladığını ve başka hiçbir işle uğraşmadığını ifade eden Dirikurt, \"Kalaycılık baba mesleğimiz. Vatandaşlar artık bakır kap kullanmadığından daha çok restoran, lokanta gibi yerlerin işlerini yapıyoruz. Tanesini 5 ile 7 TL arasında değişen fiyatlarla bakırları kalaylayıp veriyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Esra AKSUSİNOP DHA SİNOPHüseyin DirikurtHanife DirikurtSinopHüselin DirikurtDirikurtVatandaşlarTanesiniTLFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24