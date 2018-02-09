Yıllardır kalaycılık yapıyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta yaşayan Hüseyin Dirikurt, yıllardır eşi Hanife Dirikurt ile birlikte kalaycılık yaparak geçimini sürdürüyor.

Sinop\'ta unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan kalaycılık işini, eşi Hanife Dirikurt ile birlikte yapan Hüselin Dirikurt, çırak yetişmemesinden yana dertli olduğunu söyledi. Çocuk yaşlarda başladığı bu zorlu iş ile geçimini sağladığını ve başka hiçbir işle uğraşmadığını ifade eden Dirikurt, \"Kalaycılık baba mesleğimiz. Vatandaşlar artık bakır kap kullanmadığından daha çok restoran, lokanta gibi yerlerin işlerini yapıyoruz. Tanesini 5 ile 7 TL arasında değişen fiyatlarla bakırları kalaylayıp veriyoruz\" dedi.



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