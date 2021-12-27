"Yıllarca yüksek enflasyon altında hak ettiği ücretleri alamamış memurlara da yüzde 50 oranında zam yapılmalı"

İyi Parti Konya milletvekili Fahrettin Yokuş, "Madem asgari ücretteki artış yüzde 50 oldu, o halde; yıllarca yüksek enflasyon altında hak ettiği ücretleri alamamış olan memurlara da Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere toplamda yüzde 50 oranında zam yapılmalıdır" dedi.

İyi Partili Yokuş, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtladı:

Memurların asgari ücret karşılığı olan maaşlarındaki vergilerin indirilmesi memur ne kadar katkı sağlar?

"22 Aralık 2021 tarihinde mecliste 299 sayılı Torba yasa ile memurların aylık Asgari Ücret kadar gelirleri de Gelir Vergisi dışına çıkarıldı. Bu düzenleme ile memurların her ay maaşları ile birlikte aldıkları Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücreti kaldırıldı. Asgari Geçim İndirimi memurların tamamına aynı miktarda uygulanmıyordu. Memurların evli olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısı Asgari Geçim İndirimi tutarını artırıyordu. Evli ve çocuk sayısı arttıkça miktarda artıyordu. Ancak yeni düzenleme ile Asgari Ücret kadar tutardan Gelir Vergisi alınmaması ise miktar olarak her memura eşit yansıyor. Ucube rejim tarafından getirilen ucube düzenleme ile bekâr memurun aylık Ücret artışı 275 lira oldu. Evli 3 çocuklu ve hatta 3'ten fazla çocuğu olan memurlar için artış sadece 40 liracık oldu."

Bir dakika Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında 3 ve hatta daha fazla çocuk istemiyor muydu? Çocuk sayısı fazlalaştıkça maaş geliri düşüyor bu nasıl hesap?

"Maalesef evli ve eşi çalışmayan 3 ve daha fazla çocuğu olan memurun aylık maaşına sadece 39 lira 98 kuruş yansıyacak. Orhan Bey boşuna mı ucube rejim deniyor? Söyledikleri ile yaptıkları hiçbir zaman örtüşmüyor ki. Bakın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir televizyon programında dedi ki;

'Memurlarımıza gerekli ek artışlar yapıldı. Ücretliler için gereken adımlar atıldı… Emeklilerimiz için de ilgili bakanlarımız çalışıyor…'

Bu açıklamadan da anlaşılıyor ki; Memurlar için yeni bir ücret düzenlemesi yapılmayacak. Bu anlayış kabul edilemez. 299 sayılı Torba yasa ile yapılan düzenleme memur maaşlarında yüzde 1 ile yüzde 5 arasında bir artış sağlanacaktır. Bilindiği gibi memur sendikaları ile yapılan toplu görüşmelerde 2022 yılının ilk altı ayı için memur maaşları yüzde 5 oranında artırılacaktır."

Bu zam yeter mi memurlara? İYİ partinin iyi bir önerisi var mı?

"Hükümet vergide yeniden değerleme oranını 2022 yılı için yüzde 36,2 olarak açıkladı. Bütün vatandaşlardan 2022 yılında %36,2 oranında vergi tahsilat artışı yapılacaktır. 2021 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 10 oranında büyüyeceği iktidar sözcüleri tarafında ifade edilmektedir. Memurların toplu sözleşme gereği alacakları yüzde 5 artışın hiçbir anlam ifade etmeyeceği ortadadır. Bu nedenle memurlara vergideki yeniden değerleme oranı ile büyümeden de pay verilmesi şarttır... Adalet ve hakkaniyet bunu gerektirir.

Madem asgari ücretteki artış yüzde 50 oldu, o halde; yıllarca yüksek enflasyon altında hak ettiği ücretleri alamamış olan memurlara da Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere toplamda yüzde 50 oranında yapılmalıdır."

Emekliler de gerçekten çok mağdur. Onlar için neler söyleyeceksiniz?

"Evet, SGK emeklileri de büyük geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Yıllarca ödedikleri primlerin karşılığında aldıkları emekli maaşları milyonlarca emekli için açlık sınırı olan 3 bin 200 liranın altındadır. AKP iktidarı 19 yıldır emeklileri açlık sınırı altında yaşam mücadelesine terk etmiştir. Umurlarında bile değildir emekliler. Onların gözü sadece 5'li çeteyi görmekte ve onlara rant sağlama çevrilmektedir. Emeklilikte yaşa takılanlar için İYİ Parti olarak verdiğimiz her yasa teklifi ne yazık ki AKP ve küçük ortağı MHP tarafından mecliste reddedilmektedir. Evet, emeklilere yapılması gereken zam oranı da en az yüzde 50 olmalıdır."

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