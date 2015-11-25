Yıllarca göremediğini sandı, körlüğünün sebebi psikolojik çıktı

Gençliğinde ağır bir kaza geçirdikten sonra kortikal körlük teşhisi konan ve kendisine eşlik etmesi için eğitimli rehber bir köpek verilen B.T. kadının görme yetisinde bir sıkıntı olmadığı ve beyninin görme işlevini "duygusal" olarak yerine getirmediği yıllar sonra ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, B.T.'ye yıllar önce "çoklu kişilik bozukluğu." teşhisi koyulmuştu. B.T.'nin 10 farklı kişiliği vardı ve bazen bu kişilikler arasında geçiş yapıyordu. Zaman zaman bir Alman kadını oluyor, bazen de kendisini genç bir erkek çocuğu zannediyordu.

Çoklu kişilik bozukluğunu tedavi için gittiği terapiler esnasında ise enteresan bir şey oldu, B.T. bazı kişiliklerinde görebiliyordu. Yani görme yetisi fizyolojik ve çözülemez bir kayıp değildi.

"Erkek kişiliklerinden birindeyken bir dergi kapağını okudu"

B.T.'nin doktorları Hans Strasburger ve Bruno Waldvogel ne olduğunu anlamak için öncelikle B.T.'nin sağlık kayıtlarına indiler ve geçmişinin görme testleriyle dolu olduğunu farkettiler. Kayıtlardaki lazer uygulamaları, özel gözlüklerin hepsi körlüğünü kanıtlayan şeylerdi.

B.T. erkek kişiliklerinden birindeyken bir dergi kapağını okuyunca terapisti Waldvogel, B.T.'nin hasta numarası yaptığını düşünmeye başladı ve kadın EEG testine sokuldu. Beyin hareketleri incelenirken B.T.'nin gözleri açık olmasına rağmen beyninde gördüğüne dair hiçbir tepki yoktu.

"Bazı durumlarda hastalar duygusal tepkiler veiyor ve kör olmayı istiyorlar"

Sonrasında doktorları ise görme probleminin tamamen psikolojik bir tepki olduğuna karar verdi. Waldvogel ve Strasburger B.T.'nin körlüğünün kaza sırasında beynin verdiği bir tepki ile oluştuğuna kanaat getirdiler.

Brain Decoder isimli dergiye konuşan Strasburger, bazı durumlarda hastaların duygusal tepkiler verdiğini ve kör olmayı istediğini söylüyor. Strasburger'e göre bu aslında çok nadir görülen bir durum değil ve bazen insanlar kör olmayı isteyebiliyor ve beynin görüntüyü işleme mekanizması bozulabiliyor.