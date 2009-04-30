Yıllar sonra gelen alyans

Melike Demirağ, yıllar önce kendisine evlenme teklif eden Cemil İpekçi ile bir röportaj yaptı.

İpekçi de geçmişte yapamadığını yapıp, röportaj sırasında Demirağ’ın parmağına alyansı taktı.





Ondan çocuğum olmalıydı



Cemil İpekçi, Cezayir Sokak’taki yeni mekanında gerçekleşen buluşma öncesi Melike Demirağ için bir sürpriz hazırladı. Ve hiç beklemediği anda, ortaya bir gelinlik çıkardı. Oyuncu dostu ve eski aşkı Demirağ o gelinliği giydikten sonra da önünde diz çöküp evlenme teklif etti, parmağına alyansı taktı. Mizansen olarak gerçekleşen bu anların ardından soruları yanıtlayan modacı, “Melike’ye sevgim bitmedi. Ondan bir çocuğum olmasını çok isterdim” dedi.



Evlenmemizi annesi istemedi



İpekçi, sözlerine şöyle devam etti: “Melike’ye eskiden de evlenme teklif etmiştim ama insanlar bunu şaka sandı. Sonuçta ben biseksüelim. Erkek sevgilim de oldu, kadın sevgilim de... Melike’ye de çok bağlanmışımdır. Onu ilk gördüğümde beni cezbeden yanı ise güzelliği olmuştu. Annesi karşı çıktığı için evlenemedik, ama yine de hiçbir şey sevgimizi bozamadı.”



