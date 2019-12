Yıllar onlara yaramış!

1977 yılında Bursa’da dünyaya gelen Ceyda Düvenci, annesinin yönlendirmesiyle ‹stanbul’da Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi’ni bitirip, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi. 1995 yılında ‘Palavra Aşklar’ adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997’de Star TV’nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye Üçüncü Güzeli seçilince şansı açıldı. Düvenci ameliyatsız, botokssuz güzelliğinin en olgun çağında.1977’de İstanbul’da doğan Deniz Akkaya, liseyi de Semiha Şakir Özel Deneme Lisesi’nde okudu. Mankenliğe 1997 yılında ‘Best Model of Turkey Yarışması’nda birinci olarak başladı. Bugünkü görüntüsüne kavuşabilmek için bir dizi operasyondan geçti. Üç defa burun, iki defa göğüs, iki defa da dudakları için bıçak altına yattı. Sonra çenesini törpületti, basen ve karın bölgesindeki yağları aldırdı, göz kapaklarını kaldırttı.1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ebru Şallı Tan, 15 yaşında fotomodelliğe başladı. 1995 yılında ‘Queen of Turkey’ yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. Bir yıl sonra Nişantaşı Kız Lisesi’ni bitirdi. Mankenliğe başlayan Ebru Şallı Tan, önce göğüslerine silikon taktırdı, sonra burnunu yaptırdı. İstediği gibi bir burna kavuşana kadar ameliyatlarını sürdürdü. Bir hayli çıkık çenesini törpületti. Harun Tan’la evlenip hamile kalınca silikonlarını çıkarttı. Doğumdan sonra göğüslerini toplattı. Alnındaki ve dudak kenarındaki izleri yok etmek için düzenli botoks yaptırıyor.1974 yılında İstanbul’da doğan Ebru Gündeş, konfeksiyon işçisi olarak çalıştığı yıllarda sesinin güzelliğini duyan bir tanıdığının yardımıyla Koral Sarıtaş ve Selçuk Tekay’la tanıştı. Bir süre Emel Sayın’a vokalistlik yaptı. 1993 yılında ilk albümü ‘Tanrı Misafiri’ ile müzik dünyasına adım attı. Önce üst dişlerindeki aralığı kapattırdı. Sonra üç defa göğüs ameliyatı geçirdi. Üst dudaklarını silikonla belirginleştirdi. Kaşlarını kaldırttığı söylense de, o bunu hiç kabul etmedi.1978 yılında Kars’da doğan Çağla Şıkel, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü’nden mezun oldu. Çocuk oyunu ve müzikallerde görev alırken boyunun çok uzun olması nedeniyle hareketleri yapmakta zorlanınca çok sevdiği baleyi bırakmak zorunda kaldı. 1997 yılında önce ‘Miss Turkey’, sonra da dünya dördüncüsü seçildi. Çağla güzelliğini, bilinçli makyaj yapmasına borçlu.1980 yılında Mersin’de doğan Güzide Duran, 1996’da 16 yaşında, ‘Best Model of Turkey’e katılmak üzere Mersin’den İstanbul’a geldi, birinci oldu. Ancak yarışma sonrası bir gönül ilişkisine girince dört yıl ortalarda görünmedi. Eros Ramazotti’nin Türkiye’ye ziyareti onuruna verilen davette ortaya bir çıktı pir çıktı. Defilelerin en aranan mankenlerinden oldu. Bir ara şansını Amerika’da denedi ama yapamadı. Bu arada üst dudağına silikon enjekte ettirerek güzelliğine küçük bir katkıda bulundu. Şimdi evli ve hamile olan Duran’ın burnunu da ‘hafif’ düzelttirdiği konuşuluyor.1980 yılında İzmir’de dünyaya gelen Petek Dinçöz, manken olmak için gittiği ajansa 70 kilo olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. Hırsla bu kilolardan kurtuldu. Kıbrıs’ta düzenlenen ‘Best Model of Turkey’ Yarışmasında üçüncü olarak daha 17 yaşında şöhreti yakaladı ve birbiri ardına dizi teklifleri aldı. Önce ‘Sırılsıklam’, sonra da ‘Zehirli Çiçek’ dizilerinde oynadı. Düzgün fiziğiyle mankenlik yaptı. Bu yıllarda önce burnunu düzelttirdi, sonra göğüslerine silikon taktırdı. Değişimi hâlâ görenleri şaşırtıyor!