Yılın sporcusu ödülünün sahibi Messi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 1991 yılından beri düzenlediği ''yılın futbolcusu'' ödülü, bu yıl İspanya'nın FC Barcelona takımında top koşturan Arjantinli Lionel Messi'nin oldu.

FIFA'nın İsviçre'de yer alan merkezinde yapılan gala gecesinde, teknik adamlar ve milli takım kaptanlarının verdiği oylarla, FC Barcelonalı 22 yaşındaki forvet Messi, ödüle layık görüldü.

Messi, takımı FC Barcelona'nın 2009 yılında kazandığı 6 kupada da önemli katkı yapmıştı. 2004 yılından bu yana FC Barcelona'da forma giyen Messi, Katalan ekibinde 168 maçta 78 gol atma başarısını gösterdi.

Galada, yılın futbolcusu ödülünün yanısıra, dünya genelinde 50 bin profesyonel futbolcunun oylarıyla yılın en iyi 11'i de belirlendi.

Gecede yılın en iyi bayan futbolcusu, FIFA Fair-Play ödülü, FIFA Başkanlık Özel Ödülü ile FIFA Gelişim ödülü de sahiplerini buldu.