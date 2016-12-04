Yılın son torba tasarısından: 80 bin emekliye 3 milyar lira ikramiye ödenecek

Hükümetin 30 yıldan fazla çalışıp 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara ilişkin düzenleme yaptığı belirtildi. Yılın son torba tasarısının içine konulan düzenlemeye göre 80 bin emekliye, toplamda 3 milyar lira ödenecek.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, hükümet TBMM’de yılın son mesaisi olarak memur emeklilerine yönelik haksız bir uygulamayı giderecek. 30 yıldan fazla çalışıp, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara ilişkin yanlış uygulama düzeltiliyor. Düzenleme, acil yasalaştırılacaklardan oluşturulan 'torba' tasarının içine alındı. 80 bin emekliye, toplamda 3 milyar lira ödenecek. Halen TBMM’de bekleyen tasarı ile bu sorunun çözümü için adım atılmıştı. Ancak, yasalaşmasının zaman alacağı farkedilince, düzenleme, 2017 bütçesinin ardından acil yapılması gereken düzenlemeler için oluşturulan ‘torba’ teklifin içine alındı. Buna ilişkin çalışmalar, TBMM’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarıyla yapıldı.

500 ile 10 bin arasında

Düzenleme, 7 Ocak 2015 öncesi emekli olan ve 30 yılın üzerinde hizmeti olup, ikramiyesini '30 yıl' olarak alan memur emeklilerini ilgilendiriyor. Bu düzenlemeden yararlanacak memur emeklisi sayısının 80 bin, toplamda ödenecek miktarın ise 3 milyar lira olduğu belirtildi. İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişecek. Yapılan ödemelerin kişi başına, 500 lira ile 10 bin lira arasında değişeceği belirtiliyor.

Faiz ödemesi yok

Anayasa Mahkemesi, 7 Ocak 2015’te Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla memurların ikramiyesindeki 30 yıllık üst sınırı kaldırdı. Bunun üzerine, bu tarihten önce emekli olup, 30 yıldan fazla çalışmasına rağmen ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan kişiler, SGK’ya dava açtılar. Düzenleme, dava açılmasına gerek kalmadan mağduriyetin giderilmesini öngörüyor. Ödemeler emeklilik ikramiyesinin ödendiği yıllar üzerinden yapılacak ancak faiz ödenmeyecek.

Düzenleme yasalaştıktana sonra, bu emeklilere fark ödenmesi için başvuruya gerek olmayacak. Emekli aylığı almaya devam edenlerin hesaplarına yatırılacak. Eğer hayatta değilse, geride kalan hak sahiplerine fark ödemesi yapılacak.