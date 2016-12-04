T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

Yılın son torba tasarısından: 80 bin emekliye 3 milyar lira ikramiye ödenecek

Yapılan ödemelerin kişi başına, 500 lira ile 10 bin lira arasında değişeceği belirtiliyor

04 Aralık 2016 10:37

Hükümetin 30 yıldan fazla çalışıp 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara ilişkin düzenleme yaptığı belirtildi. Yılın son torba tasarısının içine konulan düzenlemeye göre 80 bin emekliye, toplamda 3 milyar lira ödenecek.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, hükümet TBMM’de yılın son mesaisi olarak memur emeklilerine yönelik haksız bir uygulamayı giderecek. 30 yıldan fazla çalışıp, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara ilişkin yanlış uygulama düzeltiliyor. Düzenleme, acil yasalaştırılacaklardan oluşturulan 'torba' tasarının içine alındı. 80 bin emekliye, toplamda 3 milyar lira ödenecek. Halen TBMM’de bekleyen tasarı ile bu sorunun çözümü için adım atılmıştı. Ancak, yasalaşmasının zaman alacağı farkedilince, düzenleme, 2017 bütçesinin ardından acil yapılması gereken düzenlemeler için oluşturulan ‘torba’ teklifin içine alındı. Buna ilişkin çalışmalar, TBMM’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarıyla yapıldı.

500 ile 10 bin arasında

Düzenleme, 7 Ocak 2015 öncesi emekli olan ve 30 yılın üzerinde hizmeti olup, ikramiyesini '30 yıl' olarak alan memur emeklilerini ilgilendiriyor. Bu düzenlemeden yararlanacak memur emeklisi sayısının 80 bin, toplamda ödenecek miktarın ise 3 milyar lira olduğu belirtildi. İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişecek. Yapılan ödemelerin kişi başına, 500 lira ile 10 bin lira arasında değişeceği belirtiliyor.

Faiz ödemesi yok

Anayasa Mahkemesi, 7 Ocak 2015’te Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla memurların ikramiyesindeki 30 yıllık üst sınırı kaldırdı. Bunun üzerine, bu tarihten önce emekli olup, 30 yıldan fazla çalışmasına rağmen ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan kişiler, SGK’ya dava açtılar. Düzenleme, dava açılmasına gerek kalmadan mağduriyetin giderilmesini öngörüyor. Ödemeler emeklilik ikramiyesinin ödendiği yıllar üzerinden yapılacak ancak faiz ödenmeyecek.

Düzenleme yasalaştıktana sonra, bu emeklilere fark ödenmesi için başvuruya gerek olmayacak. Emekli aylığı almaya devam edenlerin hesaplarına yatırılacak. Eğer hayatta değilse, geride kalan hak sahiplerine fark ödemesi yapılacak.

ETİKETLER

hükümet30 yılemekli ikramiyesitorba tasarı80 bin emekli3 milyarTBMMÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24