-Yılın son Ay tutulması ilgiyle izlendi CAPE CANAVERAL/İSLAMABAD (A.A) - 10.12.2011 - Yılın son tam Ay tutulması, dünyanın çeşitli bölgelerinde ilgiyle izlendi. 52 dakika süren Ay tutulması, en iyi Uzakdoğu ülkelerinde ve Avustralya'da gözlendi. Bir sonraki tam Ay tutulması, üç yıl sonra yaşanacak. Pakistan'da halk, namaz kıldı Ay tutulması Pakistan'dan da gözlendi. Yerel saatle 20:30'ta başlayan tam Ay tutulması sırasında bazı televizyonlar yayınlarını keserek nadir görülen bu tabiat olayını izleyicilerine aktardı. Ülkede Ay tutulması başlar başlamaz halk, ay tutulması sırasında kılınması gereken ''Hüsüf namazı'' için camilere çağrıldı. Ay tutulması sırasında toplu halde namaz kılan Pakistanlılar, namaz sonrası dua etti. Pakistan'da Ay'ın hareketlerini gözetlemekle sorumlu Hilal Gözetleme Komitesi günler öncesinden tutulmanın gerçekleşeceği saati duyurmuştu.