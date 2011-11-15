T24 LogoT24 Logo
Spor

Yılın raketi Kvitova St PETERSBURG (A.A)

15 Kasım 2011 13:06

-Yılın raketi Kvitova St PETERSBURG (A.A) - 15.11.2011 - Teniste bu sezon ilk ''grand slam'' turnuvasını kazanan ve İstanbul'da düzenlenen TEB BNP Paribas WTA Championships'de de şampiyon olan Çek Petro Kvitova, yılın kadın tenisçisi seçildi. Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) açıklamasında göre, gazetecilerden oluşan bir heyet, bu sezon büyük başarılara imza atan Kvitova'yı bu unvana layık gördü. 34. sırada başladığı sezonu 2. sırada tamamlayan 21 yaşındaki Kvitova, ''Bu sezon benim için rüya gibi. Yılın tenisçisi ödülünü kazanmak ve Martina Navratilova gibi sporcuların aldığı bu unvana ulaşmak inanılmaz'' dedi. Wimbledon'da şampiyon olarak kariyerinde ilk kez bir ''grand-slam'' turnuvası kazanan Kvitova, Çek Cumhuriyeti'nin Fed Cup'da zafere ulaşmasında da büyük pay sahibi olmuştu.  Kvitova, bu yıl İstanbul'da düzenlenen, kadınlar tenisinin sezon sonu turnuvası olan TEB BNP Paribas WTA Championships'de de zafere ulaşmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24