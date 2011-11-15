-Yılın raketi Kvitova St PETERSBURG (A.A) - 15.11.2011 - Teniste bu sezon ilk ''grand slam'' turnuvasını kazanan ve İstanbul'da düzenlenen TEB BNP Paribas WTA Championships'de de şampiyon olan Çek Petro Kvitova, yılın kadın tenisçisi seçildi. Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) açıklamasında göre, gazetecilerden oluşan bir heyet, bu sezon büyük başarılara imza atan Kvitova'yı bu unvana layık gördü. 34. sırada başladığı sezonu 2. sırada tamamlayan 21 yaşındaki Kvitova, ''Bu sezon benim için rüya gibi. Yılın tenisçisi ödülünü kazanmak ve Martina Navratilova gibi sporcuların aldığı bu unvana ulaşmak inanılmaz'' dedi. Wimbledon'da şampiyon olarak kariyerinde ilk kez bir ''grand-slam'' turnuvası kazanan Kvitova, Çek Cumhuriyeti'nin Fed Cup'da zafere ulaşmasında da büyük pay sahibi olmuştu. Kvitova, bu yıl İstanbul'da düzenlenen, kadınlar tenisinin sezon sonu turnuvası olan TEB BNP Paribas WTA Championships'de de zafere ulaşmıştı.