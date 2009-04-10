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Yaşam

Yılın otomobili yeni Golf

2009 Dünya Yılın Otomobili Ödülü yenilenen tasarımıyla dikkat çeken 6. nesil Volkswagen Golf'e verildi.

10 Nisan 2009 03:00

2009 Dünya Yılın Otomobili Ödülü, geçtiğimiz yıl yenilenen tasarımıyla her zamankinden daha sağlam bir çizgiye oturan 6. nesil Volkswagen Golf'e verildi.

Golf VI fotoğrafları - FOTOGALERİ

New York Uluslararası otomobil Fuarı'nda yapılan açıklamada, Golf VI'nın aynı kategoride bulunan rakipleri yeni Ford Fiesta ve Toyota IQ'yu geçerek ödüle hak kazandığı belirtildi.

Yılın otomobili dışında, çevre dostu, tasarım ve performans kategorilerinde de ödüllerin verildiği yarışmada Audi A4, BMW 7 serisi, Nissan GT-R, Fiat 500 ve Jaguar XF gibi otomobiller yarıştı. WCOTY (World Car of the Year - Dünya Yılın Otomobili) ödülleri 25 ayrı ülkeden 29 otomobil yazarının verdiği oylar sonucunda belirlenen otomobillere veriliyor.

2008 yılında satışına başlanan Golf VI, bugüne kadar EuroNCAP testlerinden en fazla 5 yıldız almayı başaran otomobil olma özelliğine de sahip.

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