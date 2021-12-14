"Yılın Kişisi" seçilen Elon Musk: Putin benden çok daha zengin

TIME dergisinin "Yılın Kişisi" seçtiği Elon Musk, servetinden politik görüşlerine birçok konuda fikirlerini anlattığı ilginç bir röportaj verdi.

Dünyanın en zengin kişisi unvanlı teknoloji girişimcisi, kendisini neden "ütopik anarşist" diye nitelediğini açıklarken, Putin kadar zengin olmadığını da öne sürdü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre SpaceX ve Tesla CEO'su, "Her şeyi yapabilen robotlarla büyük ölçüde otomatikleştirilmiş bir geleceğimiz olursa, işinizi zorunda olduğunuz için değil, istediğiniz için yapacaksınız" diye konuştu:

"Önerim kaos değil, yalnızca kimsenin kontrolü altında olmayacaksınız."

Musk daha önceki bir açıklamasında da insanlığın Mars'ta kuracağı uygarlığın "doğrudan demokrasi ve özgürlüğü" temel alacağını söylemişti.

2018'de Gazeteci Michael Shermer'a konuşan teknoloji milyarderi, "İnsanların katıldığı doğrudan demokrasi olmalı. Yasalar kısa olmalı çünkü uzadıkça kandırmaca doluyorlar" ifadelerini kullanmıştı:

"Ataleti önlemek adına tüm kurallar yüzde 40 oyla yürürlükten kaldırılabilir olmalı"

"Sistemin sonunun bürokrasi elinden gelmemesi için kuralların son kullanma tarihlerinin olması gerek. Ataleti önlemek adına tüm kurallar yüzde 40 oyla yürürlükten kaldırılabilir olmalı. Özgürlük..."

Musk gazetecinin sorularını yanıtladığı bu tarihten beri kendisini "ütopik anarşist" diye niteliyor.

TIME'a verdiği röportajda Musk, "İnsanların istedikleri mala veya hizmete erişebildiği bir ütopya varsa, orada herkes için bolluk vardır" diye ekledi.

Milyarder ayrıca, dünyanın en zengin kişisi olması hakkında ne düşündüğünü de açıkladı.

Kendini o kadar da zengin hissetmediğini ima eden Musk, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'i örnek gösterdi:

"Ben ülkeleri filan istila edemem"

"Bence bazı egemen güçler var, bilirsiniz. Başkan Putin'in benden çok daha zengin olduğunu düşünüyorum. Ben ülkeleri filan istila edemem."

Teknoloji milyarderi ayrıca, kripto paralara yönelik hayranlığına da değindi. Kısa süre önce kripto paraların itibari paraları yeneceğini söyleyen Musk, kripto topluluğu içinde sevilen bir isim.

Öte yandan Musk, "Kripto dünyasındaki pek çok kişi gibi itibari para biriminden büyük bir nefret duymuyorum. Ancak kripto para biriminin itibari paraya göre avantajları var" dedi.

Çevrimiçi ödeme sistemi PayPal'in kuruluşunda rol oynadığını vurgulayan girişimci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Para sistemini benden daha iyi anlayan çok az insan var"

"PayPal'in yaratılmasında önemli bir rol oynadığım için paranın doğası hakkında saatlerce konuşabilirim. Para sistemini benden daha iyi anlayan çok az insan var."