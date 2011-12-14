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Dünya

Yılın kişisi protestocular

Time dergisi "Yılın Kişisi" olarak 'Protestocu'yu seçti. Derginin internette yaptığı ankette Başbakan Recep Tayyip Erdoğan listenin başında yer amıştı fakat dergi edit

14 Aralık 2011 02:00


T24 - Time dergisi "Yılın Kişisi" olarak 'Protestocu'yu seçti. Derginin internette yaptığı ankette Başbakan Recep Tayyip Erdoğan listenin başında yer amıştı fakat dergi editörlerinin seçimi farklı oldu.

Time dergisi yılın kişisi seçimini bugün NBC'nin "The Today Show" programında yaptı. Huffingtonpost'un haberine göre derginin editörü Richard Sttengel finalistlerin Kate Middleton, Amiral William McRaven ve Paul Ryan olduğunu açıkladı.

Sttengel, Steve Jobs ve Gabrielle Giffords'un listeye girmemesinin sebebinin dergide başka bir kısımda yer almları olarak açıklarken "Bu bir önür boyu başarı ödülü değil." dedi.

Kurt Anderson'ın yazdığı, kapak haberi, Yunanistan'dan, Arap baharına ve Wall Street protestocularına kader herkesi içeriyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Time dergisinin bu yıl düzenlediği ''Yılın Kişisi'' anketini birinci sırada tamamlamıştı. Erdoğan, ilginç şekilde anketin ''en popüler'' listesinde olduğu gibi, ''en az popülerler'' listesinde de başı çekmişti.




 

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