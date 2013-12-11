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Dünya

'Yılın kişisi' Papa Francis

Amerikan TIME dergisi editörlerinin 'yılın kişisi' seçimi süpriz bir kararla Papa Francis oldu. Francis anket sonuçlarına göre ilk 3'te yer almıyordu

11 Aralık 2013 18:11

Amerikan Time dergisi, 'Yılın Kişisi' olarak Papa Francis'i seçti. TIME dergisinin her sene 'Yılın Kişisi'ni seçmek için internet üzerinden halk oylaması yaptığı anketinde bu yıl Mısır darbesinin lideri  Abdulfettah Sisi birinci, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ikinci çıkmıştı fakat TIME dergisi editörleri son kararı, Papa Francis olarak verdi.
Amerikan Time dergisinin, iyi ya da kötü anlamda en çok gündem yaratan ismi seçtiği anket için oy verme işlemi geçen hafta sona ermişti. Bir darbeci ile Başbakan Erdoğan'ı kıyasladığı için AKP hükümetini kızdıran anket sonucunda ilk sırayı, Mısır'da Muhammed Mursi'yi deviren darbenin liderliğini yapan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah Sisi almıştı. Oyların yüzde 26.2'sini alan Sisi'yi yüzde 20.8 ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan izlemişti. Üçüncü sırada ise yüzde 16.3 ile ABD'li şarkıcı Miley Cyrus yer almıştı.
Ancak Time dergisi editörleri 'Yılın Kişisi' olarak Papa 16. Benedickt'in istifası sonrası göreve başlayan ve lüks harcamalardan kaçınarak halkın takdirini kazanan Papa Francis'i seçti.

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