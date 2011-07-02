-''YILIN KEÇİSİ'' ABBAS GÜÇLÜ FETHİYE (A.A) - 02.07.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz beldesinde düzenlenen ''Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali''nde ''Yılın Keçisi'' seçilen gazeteci Abbas Güçlü, ödülünü aldı. Bu yıl 8'incisi düzenlenen Ölüdeniz Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalde, YGS sınavındaki şifre iddiaları nedeniyle ''Yılın Keçisi'' seçilen gazeteci Abbas Güçlü'ye ödülünü, Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz verdi. Ödülünü Yılmaz'dan alan Güçlü, Fethiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, ''İlk önce 'keçi ödülü verdik' dediklerinde dalga geçtiklerini sandım. Daha sonra içeriğini ve benden önceki alan kişileri araştırdığımda çok hoşuma gitti. Keçi gibi olmak sanırım iyi bir şey. Bizim işimizde fikir takip etmek çok önemlidir'' dedi. Bu yıl YGS sınavına yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrencinin girdiğini anımsatan Güçlü, şöyle konuştu: ''Hepsinin geleceği için çok önemliydi. Şifreyle ilgili olayı çözdüğümüzde, ortada bir şeyler var. Yazalım mı? yazmayalım mı? derken, yazmaya başladıkça arkası geldi. Birilerinin bunu dile getirmesi gerekiyordu. Bizde dile getirdik. Seçim öncesinde olduğu için siyasiler arasında rahatsızlık yaratsa da onlarda eminim bu olayın ortaya çıkarılması, hakkın yerini bulmasında gençler adına istekliydiler.'' Bu arada festivalde, Ölüdeniz Belediyesi Sanat Evi'nde düzenlenen Türkçe kursunu bitiren İngiliz uyruklulara sertifikaları törenle verildi. Sertifikasını alan İngiliz Patrick Elwood, kendisine sertifikasını veren Sunay Akın'ın 'Alacak' şiirini okudu. Akın, Elwood için 'Ay Hırsızı' isimli kitabını imzaladı. Festival kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne ise CHP Muğla Milletvekili Ömer Suha Aldan, Abbas Güçlü, Sunay Akın, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.