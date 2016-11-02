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Kültür-Sanat

'Yılın Kadını' ödülü ilk kez bir erkeğe verildi

Ünlü şarkıcı, bu şansı kendisine verdikleri için onur duyduğunu ifade ederek, “Eminim ki bu ödülü hak etmiyorum” sözlerini kullandı

02 Kasım 2016 19:29

Glamour Dergisi’nin geleneksel “Yılın Kadını” ödül töreninin adı U2'nun solisti Bono için değiştirildi. Dergi, 2016’da “Yılın Kadını” ödülünü es geçti ve ödülü rock grubu U2’nun İrlandalı solisti Bono’ya verdi.Bono, ödülünü 14 Kasım’da Los Angeles’ta düzenlenecek törenle alacak.

Ünlü şarkıcı, bu şansı kendisine verdikleri için onur duyduğunu ifade ederek, “Eminim ki bu ödülü hak etmiyorum” sözlerini kullandı. Derginin editörü Cindi Leive yaptığı açıklamada, “Uzun süredir dergi olarak yılın erkeğini seçmek istiyorduk” şeklinde konuştu.

Glamour’un 2016 onur ödüllerini alan diğer isimler moda tasarımcısı Miuccia Prada; IMF Başkanı Christine Lagarde; DAEŞ’in kaçırdığı ve hayatta kalan Nadia Murad; Black Lives Matter aktivistleri Patrisse Cullors, Alicia Garza ve Opal Tometi ile büyük beden model ve vücut aktivisti Ashley Graham.

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