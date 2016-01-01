Yılın ilk zammı elektriğe geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarını yüzde 6,8 oranında artırdı.

Habertürk’ün haberine göre elektrik perakende satış fiyatlarındaki artış 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak. Elektrik dağıtım şirketlerinin yapması gereken zorunlu yatırım ve işletme giderleri, iletim yatırım ihtiyacı ve enerji maliyetlerindeki artış sebebi ile bir fiyat ayarlaması yapmanın zorunlu hale geldiğini belirten EPDK yetkilileri, yapılan hesaplamalar sonucu perakende elektrik satış fiyatlarının yüzde 6.8 oranında artırıldığını kaydetti.

Yeni döneme ilişkin dağıtım şirketlerinin yatırım ve işletme gideri bütçelerinin onaylandığını da ifade eden yetkililer, dağıtım şirketlerinin bu bütçeleri kullanarak vatandaşa daha kaliteli hizmet sunacağını belirtti.