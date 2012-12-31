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Kültür-Sanat

Yılın ilk oyunu, Ben Bertolt Brecht

Genco Erkal’ın, Tülay Günal ile birlikte rol aldığı 6 ödüllü oyun; Trump Towers Tiyatro Salonu’nda ve Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşuyor!

31 Aralık 2012 19:58

Türkiye’nin birçok şehrinde sahnelenen ve her seferinde kapalı gişe oynayarak 2012 yılının en çok konuşulan tiyatro oyunlarından biri olan ‘‘Ben Bertolt Brech’’, 2013 yılında da kaldığı yerden devam ediyor.

Genco Erkal'ın, Tülay Günal ile birlikte rol aldığı 6 ödüllü oyun; 6 Ocak 2013, Pazar günü saat 16:00'da Trump Towers Tiyatro Salonu'nda, 8 Ocak 2013, Salı akşamı saat 20:30'da ise Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşuyor!

Duayen; Bertolt Brecht'in şiir, şarkı ve öykülerinden uyarladığı, Tiyatro.. Tiyatro Dergisi ve Ankara Sanatseverler Birliği'nce "Yılın Yapımı", Tiyatro Eleştirmenler Birliği'nce "Yılın Tiyatro Oyunu Ödülü", Afife Jale Tiyatro Ödülleri 2012'de "En İyi Kadın Oyuncu" ve Sadri Alışık Ödülleri 2012'de "En İyi Kadın Oyuncu" ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görülen "Ben Bertolt Brecht" için "Brecht'in dönüşü olsun" diyor. Hiç bitmeyen enerjisiyle her gün başka bir tiyatro sahnesinde sanatseverlerle buluşan Erkal, sahnede Tülay Günal ile birlikte rol alıyor. İzleyenleri büyüleyen Günal ise muhteşem performansı ile göz dolduruyor.

Piyanist Yiğit Özatalay'ın canlı performansı eşliğinde sahnelenen oyuna Kurt Weill, Hans Eissler, Paul Dessau ve Sarper Özsan'ın müzikleri imza atıyor. Dünyanın düzeni, kadının konumu ve savaş gibi konularda eğlenceli bir yolculuğa çıkaran oyunun sahne tasarımını Ali Yenel, giysilerini Özlem Kaya, ışık tasarımını Yüksel Aymaz yapıyor. Koreografisini Tan Temel, Sernaz Demirel'in üstlendiği oyundaki Brecht'e ait şiir ve öyküleri dilimize A. Kadir, Asım Bezirci, Ali Sait, Arif Gelen, Can Yücel, Gülen Fındıklı, Hasan Kuruyazıcı, Sevgi Soysal ve Zehra İpşiroğlu çevirirken, şarkı sözlerini Genco Erkal ve Tuncay Çavdarçevirdi. Yönetmenliği tiyatro duayeni Genco Erkal'a ait oyunun müzik yönetmeni ise, aynı zamanda müzikleri düzenleyen Emin Fındıkoğlu.

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