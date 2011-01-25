-YILIN İLK LÜKS YATI DENİZE İNDİRİLDİ ANTALYA (A.A) - 25.01.2011 - Antalya Serbest Bölgesi'nde tamamen Türk mühendis ve işçisinin el emeği ile yapılan ve İngiltere'de yaşayan Ortadoğulu bir işadamına satılan ultra lüks yat denize indirildi. Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunan Peri Yachts Koordinatörü Fikri Bayhan 41,15 metre boyunda, 8,80 metre genişliğinde, mürettebat hariç 6 kamerası bulunan yatın yapımının tamamlanarak Antalya Serbest Bölgesi Limanı'ndan denize indirildiğini söyledi. İngiltere'de yaşayan Ortadoğulu bir işadamına yaklaşık 15 milyon Avroya satılan ''Peri 41T'' serisi ''Bibich Too'' isimli yatın, Peri Yachts firması tarafından üretilen en büyük süper yat olması nedeniyle tersanenin amiral gemisi olma özelliğini taşıdığını belirten Bayhan, şunları kaydetti: ''Peri Yachts daha önce teslim ettiği diğer modellerinde olduğu gibi bu teknenin tasarımı ile de uluslar arası otoritelerin dikkatini çekip, çeşitli ödüllere aday olacak. Peri Yachts'ın ilk üç güverteli modeli olma özelliğini taşıyan Peri 41T'nin dış hatlarının inanılmaz uyumu ve akıcılığı, teknenin hızı ve hafifliği ile birleşerek denizseverleri motoryat anlayışını kökten değiştiren yepyeni bir konsept ile buluşturuyor.'' Peri 41T modelinin ilkinin teslim edilmeden ikincisinin siparişinin alındığını anlatan Bayhan, şunları kaydetti: ''Deneme sürüşleri devam eden teknenin dış güvertelerinde yer alan dinlenme ve eğlence alanları iç hacimlerde olduğu gibi cömert ve ferah. En üstteki 70 metrekare büyüklüğündeki platformda alanında (sundeck) 8-10 kişilik yemek bölümü ve 45 metrekarelik bar, barbekü ve güneşlenme alanı bulunuyor. Ön güvertedeki geniş alanda ise bir spa havuzu, bar ve bir diğer güneşlenme platformu yer alıyor. Teknenin üst güvertesindeki master kamara suit olarak düzenlendi. Bu alanda, 52 metrekarelik yatak odası, 2 banyo, 2 giysi odası ve tam donanımlı bir spor köşesi de barındıran çok özel bir suit daire elde edildi. Bu suitin en önemli özelliği tamamen kendine ait özel bir terasının olması. Master kamaraya ek olarak diğer kamaralarda 12, istenirse 14 misafir yüksek konfor ve geniş hacimlerden ödün vermeden ağırlanabiliyor.'' Bayhan, ana güvertede yer alan 60 metrekarelik salonda 12 kişilik bir yemek masası ve özel imalat deri kanepeler, özel tasarım mobilyalar ile bu tür süper yatlarda alışılagelen sahibinin zevklerini yansıtan aksesuar ve hareketli mobilyaların göze çarptığını da ifade etti.