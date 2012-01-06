-Yılın ilk haftasında borsa kaybettirdi, altın kazandırdı İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,11 değer kaybetti. İMKB 100 Endeksi haftalık bazda 1.084,09 puan azalarak 51.266,62 puandan 50.182,53 puana geriledi. Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57, Cumhuriyet Altının satış fiyatı yüzde 2,49 arttı. Önceki hafta sonu 95,40 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 97,85 liraya, 643,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı 659,00 liraya yükseldi. Bugünkü kapanışa göre, haftalık bazda Amerikan Dolarının satış fiyatı yüzde 1,00, avronun satış fiyatı yüzde 3,08 azaldı. Doların bugün kapanıştaki fiyatı 1,8790 liraya, avronun fiyatı ise 2,3890 liraya düştü. Yatırım fonlarına katılma belgeleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,01 oranında değer kaybetti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,19 ile yüzde 0,21 arasında gerçekleşti. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,11'i buldu. Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 11,9 dolayında olan haftalık reponun net getirisi de yüzde 0,18 olarak gerçekleşti.