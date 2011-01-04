T24 - Yeni yılın ilk Güneş tutulması Akdeniz Üniversitesi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Bilim Toplum Merkezi'nden izlendi.



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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ile Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümünün gözlem etkinliğinde teleskoptan alınan görüntüler ekranlara yansıtıldı. Bu arada üniversite kreşinden çocuklara da tutulma çeşitli deneylerle ve ultraviyole gözlüklerle izletildi.

Yılın ilk önemli gök olayı olan parçalı Güneş tutulması İsveç'in kuzeyi başta olmak üzere Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya'dan görüldü. Ay'ın yarı gölgesi Dünya yüzeyine ilk olarak 08.40'da Cezayir'in kuzeyinden değdi ve daha sonra doğuya hareket etti. Güneşin yüzde 63'ünün ay tarafından örtüldüğü tutulma saat 13.00'de sona erdi.

2011'de dört parçalı Güneş tutulması ve iki tam Ay tutulması bekleniyor.



