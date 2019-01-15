Yılın ilk grand slam turnuvasında Murray elendi, Federer kazandı

Teniste eski erkekler bir numarası Andy Murray, Roberto Bautista'ya 3-2 yenilerek Avustralya Açık'a ilk turda veda etti. Son şampiyon Roger Federer ise Özbek Denis Istomin'i 6-3, 6-4, 6-4'lük setlerle yenerek 2. tura kaldı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ilk gününde, son şampiyon Roger Federer ile favorilerin çoğu tur atlarken, erkeklerin eski dünya 1 numarası Andy Murray ve 9 numaralı seribaşı John Isner elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı. Andy Murray, belki de kariyerinin son maçına çıktı. Avustralya Açık öncesi sakatlığı nedeniyle Wimbledon Açık'a katılamayabileceğini ve tenisi bu turnuva sonrası bırakabileceğini açıklayan Andy Murray, Roberto Bautista karşısında zorlu maçtan yenik ayrıldı.

Erkeklerin 22 numaralı seribaşı Roberto Bautista ile Avustralya Açık'ta 5 kez finale çıkan ancak sakatlıklar yüzünden şu an klasmanın 229. sırasında yer alan Andy Murray arasındaki ilk tur mücadelesi, büyük heyecana sahne oldu. İlk iki seti 6-4 alan Bautista, 2-0 öne geçti. Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 şampiyonluğa ulaşan eski dünya 1 numarası Murray, seyircinin desteğiyle sonraki setleri 7-6 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi. Final setinin 3. oyununda servis kıran Bautista, kontrolü yeniden eline aldı ve seti 6-2, 4 saat 9 dakika süren karşılaşmayı da 3-2 kazanarak 2. tura yükseldi.

Kalçasındaki sakatlıktan dolayı tenis oynamakta zorlandığını, hatta Avustralya Açık'ın son turnuvası olabileceğini açıklayan Murray'nin, son puana kadar verdiği mücadele seyircinin takdirini topladı.

Roger Federer zorlanmadı

Avustralya Açık'ın son şampiyonu ve bu turnuvada 7. şampiyonluğuna ulaşarak rekor kırmak isteyen Roger Federer, Özbek Denis Istomin karşısında zorlanmadı.

Rod Laver Arena'da 15 binden fazla kişinin izlediği maçta rakibini 6-3, 6-4 ve 6-4'lük 3 sette geçen İsviçreli sporcu 2. tura yükseldi.

Rakibiyle oynadığı 7. maçını da kazanan Federer, turnuvayı şampiyon tamamladığı taktirde, kendisiyle birlikte 6'şar şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic ve Roy Emerson'u (1968'de başlayan Açık dönem öncesi) geçerek Avustralya Açık'ı en fazla kazanan isim olacak.

Olası bir Avustralya Açık zaferi Federer'in kariyerindeki 100. turnuva şampiyonluğu olacak. Bu alanda ilk sırada 109 şampiyonluğu bulunan Jimmy Connors bulunuyor