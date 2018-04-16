T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yılın ilk çeyreğinde ibraz edilen çek tutarı 218 milyar lira oldu

İstanbul, 16 Nisan (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayınlanan Mart ayı çek raporuna göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde bankalara ibraz edilen 422 bin keşideciye ait 5

16 Nisan 2018 18:35

İstanbul, 16 Nisan (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayınlanan Mart ayı çek raporuna göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde bankalara ibraz edilen 422 bin keşideciye ait 5.2 milyon adet çekin toplam tutarı 218 milyar lira oldu.
İlk çeyrekte ibraz edilen toplam çek sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 16 artarken, keşideci sayısı yüzde 1.0, çek adedi ise yüzde 3.0 geriledi.
Ocak – Mart 2018 döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 17 bin keşideciye ait 97 bin adet çekin toplam tutarı 4.5 milyar lira oldu.
Karşılıksız işlemi yapılan 7.6 bin keşideciye ait toplam 624 milyon lira tutarındaki 15.8 bin adet çek daha sonra ödendi.
Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 16, keşideci sayısı yüzde 33, adet ise yüzde 34 azaldı.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan azalarak yüzde 2.1, adet olarak ise 0.6 puan azalarak yüzde 1.9 oldu.
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.
Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu beş il sırasıyla yüzde 8.2 ile Osmaniye, yüzde 7.1 ile Mardin, yüzde 4.8 Kırıkkale, Artvin ve Yalova oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan DHATürkiye Bankalar Birliği Risk MerkeziMartOcakKarşılıksızGeçenBursa ve Antalya oldu Tutar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24