Yılın ilk altı ayında 50 bini aşkın esnaf iflas etti

Yılın ilk altı ayında 51 bin 775 esnaf iflas etti. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre 218’lik artışa tekabül ediyor.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, geçen yılın ilk altı ayında 136 bin yeni esnaf tescil başvurusunda bulunurken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 127 bine geriledi.

Geçen yıl 221 bin 769 esnaf sicil değişikliğine giderken, bu rakam 2017’de yüzde 200 artış gösterdi. 2017’nin ilk altı ayında beş büyük kentte iflas eden esnaf sayısı 13 bin 670 olurken, İstanbul’da kepenk indiren esnaf sayısı 4 bin 649’a yükseldi.