Yılın ilk 4 ayında 130 ton kaçak çay ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerince, 2017 yılı başından bugüne yürütülen operasyonlar kapsamında toplam 130 ton kaçak çay ele geçirildi. Yakalanan kaçak çayın piyasa değerinin 3 milyon lirayı aştığı bildirildi.

Çay kaçakçılığı; çayın miktarının, cinsinin veya kıymetinin yanlış beyan edilmesi, transit olarak taşınan çayın ülke içerisinde bırakılması, çayın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulmaya çalışılması veya yolcu beraberi olarak yurtdışından getirilebilecek 1 kilo çay muafiyetinin suiistimal edilmesi gibi yöntemlerle yapılıyor.

DHA'da yer alan habere göre, çay kaçakçılığı ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, beşeri ve teknik kapasitenin geliştirilmesine büyük önem atfeden Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yoğun ve kapsamlı çalışmaları neticesinde, yılbaşından bugüne 130 ton kaçak çay ele geçirildi. 2017 yılının ilk dört ayı içerisinde ele geçirilen kaçak çayın, 2016 yılı içerisinde Gümrük Muhafaza Ekiplerince yakalanan toplam çay miktarının yüzde 73'üne tekabül ettiği bildirildi. Geçtiğimiz yıl içerisinde, sınır kapıları ve ülke içerisinde düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 903 bin TL değerinde 176,3 ton kaçak çay ele geçirilmişti.





Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadele politikaları kapsamında, çay, kahve, sigara, alkollü içki, elektronik eşya gibi vergilerinin fazla olması nedeniyle ülke içerisinde bırakılma riski yüksek eşya taşıyan tüm transit taşıtlar, ülkede kaldıkları süre boyunca Araç Takip Sistemi ile takibe alınıyor. Aracın güzergah ihlali yapması, uzun süre belirli bir yerde duraklaması veya Araç Takip Sistemi mobil ünitesinin sökülmesi halinde alarm veren sistem, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi ve gümrük idarelerince 7/24 esasına göre izleniyor. Herhangi bir şüphe halinde, mobil ekiplerce araca müdahale ediliyor. Bu sayede araçta bulunan çayı iç piyasaya sürüp yerine saman, kuru ot, kum gibi eşyaları koyarak gümrük idarelerini yanıltmaya teşebbüs edenler anında tespit ediliyor. İlaveten, araç ve konteyner tarama sistemleri ile Bakanlığın Köpek Eğitim Merkezi'nde yetiştirilen çay dedektör köpekleri, zula tabir edilen gizli bölmelere saklanmış kaçak çayın tespitinde önemli rol oynuyor. Beşeri kapasitenin artırılması amacıyla, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün de katkılarıyla düzenlenen personel eğitimleri ile, çay kaçakçılığına ilişkin farkındalığın artırılması ve değişen çay kaçakçılığı trendlerine karşı önlem alınması hedefleniyor.





Bu kapsamda, yılbaşından bu yana Irak, İran, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan sınırında yer alan gümrük kapıları, bazı limanlar ve havalimanları yüksek miktarlı çay yakalamalarına sahne oldu. Gümrük Muhafaza Ekiplerince Habur, Gürbulak, Hamzabeyli, İpsala, Sarp Sınır Kapıları, Mersin Limanı, Esenboğa Havalimanı ve Van'da yürütülen operasyonlarda, risk analizi ve şüphe üzerine durdurulan Tır ve konteynerler ile yolcu bagajlarında yapılan aramalarda toplam 130 ton sahte ve kaçak çaya el konuldu. Ele geçirilen çayların genellikle İran veya dünya çay üretiminde önde gelen ülkelerden olan ve kamuoyunda Seylan çayı olarak bilinen Sri Lanka menşeili çaylar olduğu belirtildi. Bakanlığın çay kaçakçılığı ile kapsamlı mücadelesinin artarak devam edeceği bildirildi.