Yılın genci Türkiye'de...

Seat, '2009 Yılının Genç Otomobili'ödülünü alan Ibiza SportCoupe'yi Türkiye'de satışa sundu. Ibiza ailesinin 3 kapılı yeni üyesi olan SportCoupe'nin 1.2 litre 70 beygirlik motor seçeneği 26 bin 500 TL'den başlayan fiyatlara sahip.



Aracın ayrıca 1.6 litre, 105 beygir ve 1.4 litre, 85 beygirlik motor seçenekleri bulunuyor. 284 litrelik bagaj hacmine sahip olan araç, 5 farklı donanım paketine sahip



SEAT, pazara sunulduğu günden bu yana pek çok ödül kazanan Ibiza ailesinin yeni üyesi 3 kapı versiyonu SEAT Ibiza Sport Coupe'yi Türkiye'de satışa sunuyor. Giriş versiyonundan itibaren başlayan zengin standart donanım yelpazesine sahip SEAT Ibiza Sportcoupe'nin 1.2 litre 70 beygirlik motor seçeeği, 26 bin 500 TL'den başlayan fiyatlara sahip.



İspanya'da yayımlanan Car and Driver dergisi tarafından "2009 Yılının Genç Otomobili" ödülüne layık görülen Ibiza SportCoupe, özellikle tasarım, sportiflik, performans ve fiyat kriterleri bakımından öne çıkıyor. Markanın 'Ok Tasarım' konseptini vurgulayan çizgileri ile dikkat çeken SportCoupe, alçak konumlandırılan farlar ve radyatör ızgarasıyla daha sportiif bir görünüm kazanıyor.



Euro NCAP'in gerçekleştirdiği çarpışma testleri sonrasında 5 yıldız alan araç, kabin içi çocuk güvenliğinde 4 yıldız ve yaya korumada da 3 yıldız alarak sınıfının en güvenli otomobillerinden biri olmayı başarmıştı. ABS, Sürücü/Yolcu ön hava yastıkları, elektrikli, ısıtmalı yan aynalar, direksiyondan kumandalı radyo/CD/MP3 çalar, klima, elektrik kontrollü ön camlar gibi donanımlar standrart olarak veriliyor.