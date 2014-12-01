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Spor

'Yılın futbolcusu' adayları belli oldu

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve kaleci Manuel Neuer FIFA Yılın Futbolcusu (Ballon d'Or) adayları arasında yer aldı

01 Aralık 2014 23:04

FIFA Yılın Futbolcusu (Ballon d'Or) adayları üçe indi. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'ye bu sene Almanya ile birlikte Dünya Kupası sevinci yaşayan kaleci Manuel Neuer eklendi.

Lionel Messi, 2007'den beri her yıl bu üç kişilik en iyi futbolcu aday listesine girmeyi başarıyor. Dört kez bu ödülü kazanan tek isim olan Messi, geçen sezon ödülü Cristiano Ronaldo'ya kaptırmıştı. 

Portekizli futbolcu da Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırdı.Bayern Münih'te forma giyen Alman kaleci Manuel Neuer de Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Geçen seneki üç kişilik aday listesinde bir başka Bayern Münih'li Frank Ribery de vardı.

Neuer, 2002'den sonra bu listeye giren ilk kaleci oldu. Listedeki son isim de bir başka Alman, Oliver Kahn'dı.
Ödülün ilk döneminde, 2006'da İtalyan kaleci Gianluigi Buffon da bu listeye girmeyi başarmıştı.

 

Yılın teknik direktör adayları

 

Yılın Teknik Direktörü adayları ise Atletico Madrid'den Diego Simeone, Real Madrid'den Carlo Ancelotti ve Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanan Joachim Löw.

Yılın golü için de James Rodriguez, Stephanie Rochie ve Robin Van Persie yarışacak.

Kazananlar, 12 Ocak'ta İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek organizasyonda belli olacak. 1991'den bu yana verilen bu ödül, 2010'da Ballon D'Or adını aldı.

 

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