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Yaşam

Yılın en kötü kelimesi: Dönerci cinayetleri

Almanya'da geleneksel olarak seçilen yılın en kötü kelimesi 2011 yılı için 'dönerci cinayetleri' kelimesi seçildi.

17 Ocak 2012 02:00


T24 - Almanya'da geleneksel olarak seçilen yılın en kötü kelimesi 2011 yılı için 'dönerci cinayetleri' kelimesi seçildi.

Ülkede 2000-2006 yılları arasında aşırı sağcılar tarafından 8'i Türk, 1 Yunanlının öldürülmesi olayında kamuoyu ve basında bu cinayetler 'dönerci cinayetleri' olarak tanımlanmıştı.

“En kötü kelime” için oluşturulan jürinin başkanı olan dil bilimci Nina Janich, Darmstadt kentinde yaptığı açıklamada, bu kelime ile sözkonusu cinayetlerin küçümsendiğini belirtti.

Janich 'Dönerci cinayetleri' kelimesinin 269 kez önerildiği ve öneriler arasında ilk sırada olduğu ifade etti.

2010 yılının en kötü kelimesi, 'seçeneksiz' (alternativlos) olmuştu.


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