Yılın en iyileri belli oluyor



UEFA tarafından sekizincisi düzenlenen Yılın En İyi Oyuncuları ve Teknik Direktörü Anketi'nin bu yılki adayları belli oldu. Yılın teknik direktörü adayları kategorisinde ise Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim de yer aldı.





60 futbolcu ve 5 teknik direktörün aday gösterildiği Yılın En İyi Oyuncuları ve Teknik Direktörü Anketi ile, her pozisyon için bir oyuncu ve bir teknik direktör seçilerek 2008 yılının takımı belirlenecek.



Geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester United 9 aday ile en çok aday gösterilen takım olma özelliğini taşıyor. United'ı 6 futbolcuyla Chelsea, 5'er futbolcuyla da Zenit St. Petersburg ve Real Madrid gibi takımlar izliyor.



Ankette ayrıca Euro 2008 şampiyonu, şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Luis Aragones ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim de yılın teknik direktörü kategorisinde mücadele edecek.



Aragones ve Terim'in bu alandaki diğer rakipleri ise, Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson, Zenit'e UEFA Kupası'nı kazandıran Dick Advocaat ve Anorthosis Famagusta Teknik Direktörü Temuri Ketsbaia.



Ayrıca milli oyunculardan Mehmet Aurelio ile Hamit Altıntop da ankette yer buldular.



Geçen yılın La Liga gol kralı Fenerbahçeli Daniel Güzia da en iyi golcü futbolcu kategorisinde Adebayor, Messi, Benzema, İbrahimoviç, Torres ve David Villa ile birlikte yer alıyor.

