Yılın en iyi oyuncuları

Oscar adaylarının açıklanmasına az kala Telegraph yılın en iyi oyuncularını seçti. Liste, Oscar için elbetteki ölçüt olamasa da önümüzdeki yıl hangi oyuncuların konuşulacağı konusunda fikir veriyor



Yılsonu yaklaşırken Oscar töreni de iyice merak edilen bir hal aldı. Akıllarda soru işaretleri ve tahminler dolaşırken açıklanan Altın Küre adayları Oscar'larda kimlerin isimlerinin sıklıkla duyulacağı konusunda sinemaseverlere fikir verdi. İngiliz Telegraph gazetesi ise, 2008 yılına damgasını vuran sanat olaylarını, albümleri ve filmleri seçmeye devam ederken, başarılı performanslar sergileyen oyuncuları da es geçmedi. Bu yılın unutulmaz oyunculuk performanslarını seçen gazetenin listesinde, There Will Be Blood'da sergilediği performans ile geçen yıl Akademi Ödülü'nü kazanan Daniel Day Lewis, her dönem çizgisini korumayı bilmiş Ben Kingsley, yine Oscar ödüllü Tilda Swinton gibi isimler yer alıyor.



1. Daniel Day-Lewis - Kan Dökülecek / There Will Be Blood

Julia Roberts'ın Erin Brockovich'te sergilediği performanstan bu yana geçen yıl Oscar kazanmasına kesin gözle bakılan tek oyuncu olan Daniel Day-Lewis There Will Be Blood’taki oyunculuğuyla göz kamaştırmıştı.



2. Anamaria Marinca - 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün / 4 months, 3 Weeks, 2 Days

Arkadaşı için illegal bir kürtaj ayarlamaya çalışan fedakâr bir üniversite öğrencisi olan Otilia rolünde izlediğimiz Anamaria Marinca'dan gözümüzü almak mümkün değildi. Genç oyuncunun bol ödüllü olmasına ve adaylıklar kazanmasına şaşmamak gerek. Film, geçtiğimiz yıl gösterildiği Filmekimi'nde de büyük ilgi görmüştü.



3. Laura Linney - Savage Ailesi / The Savages

Ölmek üzere olan babası, depresyondaki ağabeyi ve yaşadığı zorluklarla uğraşmaya çalışan kırılgan bir kadın rolünde izlediğimiz Laura Linney, şu an aktif olarak çalışan oyuncular arasında tartışmasız en iyilerden...



4. Ben Kingsley - The Weakness

Famke Janssen, Mary Kate Olsen gibi isimlerle kamera karşısına geçen Oscarlı oyuncu, yine yapacağını yaptı; 2008'de sergilediği başarılı performanslardan birini de The Weakness da sergiledi.



5. Kathryn Worth - Unrelated

Pek az tanınan bu İngiliz oyuncu, hep sahip olmak isteyip de olamadığı bir ailesi olan arkadaşının peşine takılıp İtalya'ya tatile giden genç kadın rolünde son derece başarılıydı.



6. Tilda Swinton - Julia

Genç bir adamı kullanarak para sızdırmaya çalışan, kendini kaybedinceye kadar içen alkolik Julia rolünde karşımıza çıkan Swinton, Cœn Biraderler'in son filmi Burn After Reading'de de göz doldurmuştu.



7. Heath Ledger - Kara Şövalye / The Dark Knight

Jack Nicholson gibi bir oyuncunun yıllar önce canlandırdığı Joker'i, bu denli başarılı yansıtmak her oyuncunun harcı değildi, ancak bu sene başında kaybettiğimiz Ledger, tüm sinemaseverleri kendine hayran bıraktı.



8. Elizabeth Banks - W.

Oliver Stone imzalı Bush biyografisinde, onun gizemli bir biçimde toleranslı karısı rolünde, şaşırtıcı derecede başarılıydı.



9. Jason Statham - Ölüm Yarışı / Death Race

Jean-Claude Van Damme'ın kült statüsüne erişmek üzere olan bu İngiliz aktör, azılı mahkûmların kol gezdiği bir hapishanede oynattıkları ölüm oyunuyla ceplerini şişirirken, Jason Statham başarılı bir oyunculuk sergileyerek sinemaseverlerin yüzünü güldürmüştü.



10. Ben Kingsley - Aşkın Peşinde / Elegy

Telegraph'ın en iyiler listesine iki farklı performansla girmeyi başaran Kingsley, Penelope Cruz ile birlikte uyumlu bir performans sergileyerek, öğrencisinin güzelliğiyle dengesini bozup büyülediği profesör rolünde kalitesini konuşturmuştu.