'Yılın En İyi Kadın Draması' ödülü Tiyatro Martı'nın 'Demir' adlı oyununa gitti

İstanbul Gelişim Sanat’ın kurucusu Zahrettin Çelik tarafından her yıl takdim edilen 'Yılın En İyileri' ödüllerinin bu yıl 'Yılın En İyi Kadın Draması' kategorisinde ilk kez verilen ödülüne, Tiyatro Martı’nın 'Demir' adlı oyunu layık görüldü. Dünyanın en önemli sahnelerinde seyirciyle buluşan 'Demir', gerçek hayatta da anne-kız olan Güzin ve Zeynep Özyağcılar’ın performansıyla, 11 Kasım 20.30 'da Profilo Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Gerçek anne - kız rolünü dünyada ilk kez Tiyatro Martı üstlendi

Feminist İskoç yazar Rona Munro'nun dünyada en çok oynanan fakat daha önce hiç gerçek anne-kız tarafından sahnelenmeyen 'Demir' adlı oyunununda, Güzin ve Zeynep Özyağcılar anne-kız rolünü üstlenerek bir ilke imza atıyorlar.

Zeynep Özyağcılar’ın kurduğu Tiyatro Martı tarafından sahnelenen 'Demir', adlı oyunun etkileyici metni ve oyuncu performanslarıyla izleyenleri, kadının savruluşuna, sistemdeki yerine ve pek bilinmeyen yönleriyle kadının gizemli dünyasına tanıklık ediyor. Serkan Üstüner’in yönetmenliğini üstlendiği oyunun başrollerinde; Güzin Özyağcılar, Zeynep Özyağcılar, Gözde Çetiner ve Burak Tanay rol alıyor.

"İnsan; Denizin olmadığı yerde, Umut adına, Martı olmalı..."

'Demir' hakkında Zahrettin Çelik şunları söyledi:

'Kazasız Kul Olmaz' tiyatro oyunumuzu turne yaparken Anadolu'da gördüğüm kadınları sanki bu oyunda gördüm. Dünyanın neresine gidersek gidelim hüzün, mutluluk hep aynıdır. Bir anne, demir parmaklıklar ardındaki az da olsa sevinci, en çok da kederi, öfkeyi buram buram seyircilere yansıttı. 16 yıldır sahnedeyim; böyle yüreğe işleyen, seyirciyi derinden etkileyen oyun ilk kez izledim. Tiyatro Martı ekibini ve Erdal-Güzin-Zeynep Özyağcılar'ı tebrik ediyorum. Ödüle gelince, emeğin her zaman yanındayız. Nazım'ın dediği gibi, "İnsan; Denizin olmadığı yerde, Umut adına, Martı olmalı..." Bravo Tiyatro Martı.

Oyunun konusu

Feminist İskoç yazar Rona Munro tarafından kaleme alınan 'Demir', 15 yıl önce kocasını öldüren ve müebbet hapse mahkûm olmuş bir kadınla, annesi hapse düştüğünde 11 yaşında olan, geçmişi bu travmayla silinen kızının ilk defa bir araya gelme hikâyesini anlatıyor. Hapishanenin görüşme odasında ilk anda birbirlerini tanıyamayan anne-kız, konuşmaya başladıktan sonra geçmişi, aslında kendilerini, kendi özlerini ve özlemlerini ararlar...

Künye

Yazan ve Yöneten: Zahrettin Çelik

Sanat Danışmanı: Şevket Çoruh, Vatan Şaşmaz

Proje danışmanı: Analitik Yaşam Grubu - Ali Yücel Güler, Oktay Gündoğdu, Yusuf Erbaş Mehmet Ali Nalbant, Av.Adnan Tüzün, Acil Tıp Teknisyenleri Derneği

Kostüm: Serpil Argun

Türü: Trajikomik

İzleyici kitle: 7'den 70'e

Ödül Tasarım: Gündoğdu Kristal

Grafik: Merve Bulak, Hayriye Hande Şen