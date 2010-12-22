T24 - Ntvmsnbc, 2010'un en iyi 10 filmini seçti. Sinema eleştirmenlerinden oluşan jürinin hazırladığı listede iki türk filmi yer alıyor.
Ntvmsnbc Sinema Jürisi'nin hazırladığı ilk 10'da yönetmenliğini Seren Yüce'nin yaptığı Çoğunluk ile Semih Kaplanoğlu'nun Bal filmi yer aldı.Listede Amerikan sinemasından beş adet film yer alırken Avrupa sinemasından üç film bulunuyor.Yılın en çok konuşulan filmi 'Başlangıç' ve Altın Ayı ödüllü 'Bal'ın yer aldığı listenin zirvesinde 'Beyaz Bant' var.
Yılın en iyi 10 filmi listesi şöyle:
1- Beyaz Bant (Michael Haneke)
2- Ciddi Bir Adam (Coen Brothers)
3- Gir Kanıma (Tomas Alfredson)
4- Başlangıç (Christopher Nolan)
5- Bal (Semih Kaplanoğlu)
6- Parlak Yıldız (Jane Campion)
7- Ay (Duncan Jones)
8- Sosyal Ağ (David Fincher)
9- Çoğunluk (Seren Yüce)
10 - Oyuncak Hikayesi 3 (Lee Unkrich)
Jüri:
Cüneyt Cebenoyan, Birgün
Burak Göral, Arka Pencere
Engin Ertan, Sinema
Fırat Yücel, Altyazı
Ali Abaday, ntvmsnbc
Hasan Cömert, ntvmsnbc
Sevin Okyay, NTV
Emrah Kolukısa, NTV
Kutlukhan Kutlu, Sinema