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Yaşam

Yılın en iyi 10 filmi

Ntvmsnbc, 2010'un en iyi 10 filmini seçti. Sinema eleştirmenlerinden oluşan jürinin hazırladığı listede iki türk filmi yer alıyor.

22 Aralık 2010 02:00

T24 - Ntvmsnbc, 2010'un en iyi 10 filmini seçti. Sinema eleştirmenlerinden oluşan jürinin hazırladığı listede iki türk filmi yer alıyor.


Ntvmsnbc Sinema Jürisi'nin hazırladığı ilk 10'da yönetmenliğini Seren Yüce'nin yaptığı Çoğunluk ile Semih Kaplanoğlu'nun Bal filmi yer aldı.Listede Amerikan sinemasından beş adet film yer alırken Avrupa sinemasından üç film bulunuyor.Yılın en çok konuşulan filmi 'Başlangıç' ve Altın Ayı ödüllü 'Bal'ın yer aldığı listenin zirvesinde 'Beyaz Bant' var.

　

Yılın en iyi 10 filmi listesi şöyle:

　

1- Beyaz Bant (Michael Haneke)

　

2- Ciddi Bir Adam (Coen Brothers)

　

3- Gir Kanıma (Tomas Alfredson)

　

4- Başlangıç (Christopher Nolan)

　

5- Bal (Semih Kaplanoğlu)

　

6- Parlak Yıldız (Jane Campion)

　

7- Ay (Duncan Jones)

　

8- Sosyal Ağ (David Fincher)

　

9- Çoğunluk (Seren Yüce)

　

10 - Oyuncak Hikayesi 3 (Lee Unkrich)

　

　

Jüri:

　

Cüneyt Cebenoyan, Birgün

Burak Göral, Arka Pencere

Engin Ertan, Sinema

Fırat Yücel, Altyazı

Ali Abaday, ntvmsnbc

Hasan Cömert, ntvmsnbc

Sevin Okyay, NTV

Emrah Kolukısa, NTV

Kutlukhan Kutlu, Sinema



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