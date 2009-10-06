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Kültür-Sanat

Yılın en iddialı komedisi

Fragmanları tüm sinemalara dağıtılan Kanal-İ-zasyon, her kesimden seyircinin güleceği yılın en iddialı komedisi olmakta iddialı.

06 Ekim 2009 03:00

Eylül ayından itibaren fragmanları tüm sinemalara dağıtılan Kanal-İ-zasyon, her kesimden seyircinin güleceği yılın en iddialı komedisi olmakta iddialı.

Çekimleri Ağustosta biten Kanal-İ-zasyon filminin kurgusu tamamlandı. Öyküsü ve yönetmenliği Alper Mestçi’ye, senaryosu Murat Aykul’a ait olan filmin yapımcılığını Murat Toktamışoğlu ve Kemal Kaplanoğlu yaptı.

Eylül ayından itibaren fragmanları tüm sinemalara dağıtılan yılın en iddialı komedisi Kanal-İ-zasyon, her kesimden seyircinin güleceği kaliteli bir komedi filmi iddiası taşıyor. Okan Bayülgen’in ilk komedi filmi olma özelliği de taşıyan filmde ayrıca Hakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Ceren Şekerci, Orhan Aydın, Serhat Özcan ve konuk oyuncu olarak Rasim Öztekin, Erol Günaydın, Hakkı Devrim de rol aldı.

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