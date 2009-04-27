Yılın en genç ressamı ödülü İpek Kurşuncu'nun

RH+ Sanart dergisince yapılan yılın genç ressamı yarışmasını Mimar Sinan mezunu İpek Kurşuncu kazandı



Sonucunun, jüri değerlendirmesi ve sanatseverlerin oy yüzdeleriyle belirlenen yarışmada, ön elemeyi geçen 12 genç ressam için yaklaşık 25 bin oy kullanıldı. Bu yıl değerlendirmede yılın genç ressamı seçilen İpek Kurşuncu'yu çok yakın puanla takip eden Seçil Erel ve Emre Tan da özel ödüle layık görüldüler.



Yılın genç ressamına ödül olarak dergi tarafından kataloglu kişisel sergi düzenleniyor ve

Rh +Sanart'ta kapak yapılarak dergide geniş röportajına yer veriliyor.



Beşincisi düzenlenen yarışmada Mustafa Ata , Adnan Çoker , Balkan Naci İslimyeli ve Komet'ten oluşan jüri, ödül kazanan isimlerin yanı sıra İnci Altın, Deniz Beşer , Müge Ceylan , Serkan Çalışkan Erkan Esenoğlu, Deniz Havzalı , Baran Kamiloğlu , Mustafa Karasu, Şuayip Yücel'i finali bırakmış, finale kalan 12 sanatçının 36 eseri bir ay süreyle Tevfik İhtiyar Sanat Galerisi'nde sergilenmişti.



Pop art ve manga etkisi



Yılın genç ressamı İpek kurşuncu 1984 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim mezunu olan İpek , sanat görüşünü ' Görüp de anlatamadıklarımın , hissedip de kelimelere dökemediklerimin formlara , renklere bürünüp vücut bulmasıdır benim için sanat, kelimelerin ve seslerin anlatmaya yetmediklerini beynimden çıkarıp atma yolumdur' olarak özetliyor.



İpek Kurşuncu resimlerinde sembolizm , Pop art , Media art ve Animasyon gibi akımlardan da etkilendiğini belirtti.