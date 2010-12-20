Yılın en çok satan albümleri

T24 - MÜYAP 2010 yılında en çok satan 10 albümü açıkladı.İşte MÜYAP'a göre 2010'un en çok satan albümleri...





Hürriyet gazetesi Kelebek eki yazarı Cengiz Semercioğlu MÜYAP'tan aldığı verilerle 2010'un en çok satan 10 albümünü açıkladı.Listenin birinici sırasında Tarkan yer alırken, 2. ve 3. sırada Serdar Ortaç ve Ferhat Göçer var.



İşte en fazla satan albümler:



1- Tarkan (Adımı Kalbine Yaz)

2- Serdar Ortaç (Kara Kedi)

3- Ferhat Göçer (Ferhat Göçer)

4- İbrahim Tatlıses (Hani Gelecektin)

5- Işın Karaca (Arabesk)

6- Candan Erçetin (Kırık Kalpler Durağı)

7- Sertab Erener (Sertab Erener)

8- Demet Akalın (Zirve)

9- Sıla (Konuşmadığımız Şeyler Var)

10- Emre Aydın (Kağıt Evler)





