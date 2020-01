Yılın en çok kazanan ünlüsü Taylor Swift oldu

Forbes dergisi, "1989" isimli albümü ile 170 milyon dolar gelir sağlayan ünlü şarkıcısı Taylor Swift'in yılın en çok kazanan ünlüsü olduğunu açıkladı.

"Yılın En Çok Kazanan Ünlüleri" listesini yayımlayan dergiye göre, 26 yaşındaki Swift’in geçen yıl çıktığı 1989 Dünya Turnesi ve albüm satışından yaklaşık 170 milyon dolar gelir elde ettiği sanılıyor.



Derginin ajanslar, menajerler ve yapımcılarla görüşerek hazırladığı listenin ikinci sırasında İngiliz müzik grubu One Direction geliyor. Louis Tomlinson, Harry Styles, Liam Payne ve Niall Horan oluşan grubun geliri 110 milyon dolar. Grubun geçen yıl çıkardığı "Made in the A.M." adlı albümü, dünya çapında 2.5 milyon satmıştı.

Gerilim romanları ile dünya çapında ün kazanan ve ABD’de bir günde satılan her 17 ciltli kitaptan birinin yazarı kabul edilen James Patterson ise 95 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.



Forbes’un en çok kazanan 10 ünlü listesinde şovmen Dr. Phil McGraw, futbol oyuncuları Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, şarkıcı Adele, komedyen Kevin Hart ve radyo sunucusu Howard Stern bulunuyor.

En çok kazanan 10 ünlü

1- Taylor Swift - 170 milyon dolar

2- One Direction - 110 milyon dolar

3-. James Patterson - 95 milyon dolar

4- Dr. Phil McGraw ve Cristiano Ronaldo - 88 milyon dolar

6- Kevin Hart - 87,5 milyon dolar

7- Howard Stern - 85 milyon dolar

8- Lionel Messi - 81,5 milyon dolar

9- Adele - 80,5 milyon dolar

10- Rush Limbaugh - 79 milyon dolar