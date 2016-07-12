T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yılın en çok kazanan ünlüsü Taylor Swift oldu

En çok kazanan ünlüler listesinde Lionel Messi, Adele ve Kevin Hart gibi isimler de bulunuyor

12 Temmuz 2016 19:34

Forbes dergisi, "1989" isimli albümü ile 170 milyon dolar gelir sağlayan ünlü şarkıcısı Taylor Swift'in yılın en çok kazanan ünlüsü olduğunu açıkladı.

"Yılın En Çok Kazanan Ünlüleri" listesini yayımlayan dergiye göre, 26 yaşındaki Swift’in geçen yıl çıktığı 1989 Dünya Turnesi ve albüm satışından yaklaşık 170 milyon dolar gelir elde ettiği sanılıyor.

Derginin ajanslar, menajerler ve yapımcılarla görüşerek hazırladığı listenin ikinci sırasında İngiliz müzik grubu One Direction geliyor. Louis Tomlinson, Harry Styles, Liam Payne ve Niall Horan oluşan grubun geliri 110 milyon dolar. Grubun geçen yıl çıkardığı "Made in the A.M." adlı albümü, dünya çapında 2.5 milyon satmıştı.

Gerilim romanları ile dünya çapında ün kazanan ve ABD’de bir günde satılan her 17 ciltli kitaptan birinin yazarı kabul edilen James Patterson ise 95 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Forbes’un en çok kazanan 10 ünlü listesinde şovmen Dr. Phil McGraw, futbol oyuncuları Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, şarkıcı Adele, komedyen Kevin Hart ve radyo sunucusu Howard Stern bulunuyor.

 

En çok kazanan 10 ünlü

 

1- Taylor Swift - 170 milyon dolar
2- One Direction - 110 milyon dolar
3-. James Patterson - 95 milyon dolar
4- Dr. Phil McGraw ve Cristiano Ronaldo - 88 milyon dolar
6- Kevin Hart - 87,5 milyon dolar
7- Howard Stern - 85 milyon dolar
8- Lionel Messi - 81,5 milyon dolar
9- Adele - 80,5 milyon dolar
10- Rush Limbaugh - 79 milyon dolar

ETİKETLER

taylor swiftadeleforbesen çok kazanan ünlülionel messiadelekevin hart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24