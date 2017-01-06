Yılın en çok izlenen filmi 'Dağ 2' oldu

Son yıllarda hızlı bir büyüme yakalayan sinema endüstrisi, 2016’da hasılat rekoru kırdı. Gişe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 1.9 oranında artan sinemalar, 691.6 milyon lira gelir elde etti. 58.2 milyon adet biletin kesildiği sinemalarda 2016 yılında toplam 360 yeni film gösterime girdi.

Sinemalarda aslan payını yine Türk yapımları kaptı. 2016’nın en çok izlenen ilk 10 filmi arasında tek yabancı yapım ‘Batman v Superman’ oldu. ‘Dağ 2’ filmi 33 milyon liralık hasılat ile 2016’nın en çok izlenen yapımı oldu.

Kişi sayısı azaldı

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, 2016’da sinemalar 2015’i hasılatta geçerken, kesilen bilet sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3.2 azaldı. 2015’te 60.2 milyon adet bilet kesilirken, bu sayı geçtiğimiz yıl 58.2 milyon adette kaldı.



Ancak sinema salonları son teknolojilerle donatılırken, bilet fiyatları da arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bazı salonlarda sinema izlemek 30 lirayı aştı. Böylece sinemalar izleyici kaybettiği yıl hasılat rekoru kırmayı başardı.

'Dağ' gibi gelir

Sinemalarda en çok izleyici çeken yapımlar yine Türk filmleri oldu. yıl boyunca en çok izlenen ilk 10 yapım arasında sadece 1 film yabancılara aitti. ‘Dağ 2’ filmi 2.9 milyon izleyici ile 33 milyon 200 bin lira hasılat yapmayı başardı ve 2016’da zirveye yerleşti. ‘Dağ 2’ filmini, 2.1 milyon kişi ile ‘Kardeşim Benim’ takip etti. Yılın en çok izlenen 3’üncü filmi ise 2 milyon izleyici ile ‘Dedemin Fişi’ oldu. Listedeki tek yabancı film ise 1.4 milyon kişi ve 19.4 milyon lira hasılat ile ‘Batman v Superman’ oldu.





