Yılın en büyük hisse satışı Akfen'den

T24 - Akfen Holding yurt dışına yaklaşık 400 milyon liralık hisse satacak. Akfen Holding'in halka açıklık oranı, yüzde 7,12'den yüzde 28,26'ya ulaşacak.



Akfen Holding 112 milyon 383 bin 890 lira olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, 145 milyon 500 bin liraya çıkarılması, ihraç edilecek toplam 33 milyon 116 bin 110 lira nominal değerli payların, yurt dışında yerleşik yatırımcılara tahsisli satışı amacıyla İMKB'ye başvuruda bulundu.



Akfen Holding ve Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Standard Ünlü'nün münhasır olarak aracılık ettiği satıştan yaklaşık 400 milyon lira gelir elde edilmesi planlanırken, ihracın 2010 yılında Türkiye'den yurt dışına yapılan ''en büyük hisse satışı'' olarak kayda geçmesi bekleniyor.



17-19 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde toplam 33 milyon 116 bin 110 adet hisse senedi, aralarında önde gelen devlet yatırım fonlarının (sovereign wealth fund) da bulunduğu yurt dışında yerleşik 36 adet fona 12 lira fiyatla plase edildi.



Hisse senetlerinin satışının İMKB'nin onayına bağlı olarak 24 Kasım 2010 tarihinde Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İşlemin tamamlanmasının ardından, Akfen Holding'in halka açıklık oranı yüzde 7,12'den yüzde 28,26'ya ulaşacak.



Akfen Holding CEO'su Süha Güçsav, yurt dışında gerçekleştirdikleri hisse senedi ihracının, uluslararası piyasaların hem Türkiye'ye, hem de Akfen Holding'e olan güven ve inancının göstergesi olduğunu kaydederek, ihraçtan elde edilen gelirin holdingin yeni yatırımları ve büyüme hedefleri çerçevesinde kullanılacağını belirtti.



Standard Ünlü Menkul Kıymetler A.Ş. CEO'su Mahmut Ünlü de son günlerde zorlaşan piyasa koşullarına rağmen, işlemi başarıyla tamamlamaktan memnun olduğunu ifade etti.





