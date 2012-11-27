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Spor

Yılın 'empati ödülü' 'Çarşı'ya

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin 2012 Yılı Empati Ödülü'nün, 'Van Üşüyor' loganıyla depremzedelere destek veren Beşiktaş Çarşı Taraftar Grubu'na verilmesi kararlaştırıldı

27 Kasım 2012 14:19

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin 2012 Yılı Empati Ödülü'nün, "Van Üşüyor" sloganıyla depremzedelere destek veren Beşiktaş Çarşı Taraftar Grubu'na verilmesi kararlaştırıldı.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin 2012 Yılı Empati Ödülü'nün, “Van Üşüyor” sloganıyla depremzedelere destek veren Beşiktaş Çarşı Taraftar Grubu'na verilmesi kararlaştırıldı.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Tuncay Ergene, yaptığı yazılı açıklamada, bireylerin birbirini anlama çabasını ortaya koyan çalışma ve uygulamaların ödüllendirilmesi, toplumsal yaşam kalitesinin daha sağlıklı ve hoşgörülü ilişkilerle geliştirilmesi amacıyla bu yıl dördüncüsü verilen “2012 Yılı Empati Ödülü”ne Beşiktaş Çarşı Taraftar Grubu'nun layık görüldüğünü bildirdi.

Ergene, il trafik kodu 65 olan Van için lig maçının 65. dakikasında üstlerini çıkararak soğukla mücadele eden depremzedelerin durumuna dikkat çeken Beşiktaş Çarşı Taraftar Grubu'nun, “Van üşüyor” sloganıyla ortaya koyduğu bu empatik davranışla herkesin içini ısıttığını ifade etti.

Taraftar grubunun “Futbol asla sadece futbol değildir” farkındalığında bir tribün fenomeni olarak takımlarının ve insanlığın yanında olmaya devam ettiğini belirten Ergene, “Onlarla özdeşleşen 'Beşiktaş çarşı...karşı' sloganını tersine çevirircesine, 'Beşiktaş Çarşı Empatiye Değil Karşı' duruşuyla Van depremi mağdurlarının ve bizlerin içini ısıttılar” değerlendirmesinde bulundu.

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