Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasından Vakıfbank'tan sonra TÜKÇEV de çekildi

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışma sponsorluğundan Vakıfbank'ın ardından şimdi de Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) çekildi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda başta “Kırmızılı kadın” olmak üzere Gezi eylemlerinden kareler de yer almıştı. Vakıfbank konu ile ilgili neden çekildiğine dair halen bir açıklama yapmazken, bu kez de TÜKÇEV'in çekildiği haberi geldi. TÜKÇEV'in çekilme gerekçesi de bilinmiyor.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden konu ile ilgili yapılan