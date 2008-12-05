Merkezi Monaco'da bulunan "Peace and Sport" adlı kuruluşun Türkiye ve Ermenistan cumhurbaşkanlarına verdiği "Yılın Barış ve Spor İmajı Büyük Ödülü"nün töreni dün gece yapıldı.



Türkiye ile Ermenistan bu ödüle, iki ülkenin futbol takımları arasında Erivan'da 6 Eylül'de oynanan 2010 Dünya Kupası grup eleme maçı sırasında cumhurbaşkanları düzeyinde başlatılan diplomatik ilişki nedeniyle uygun görülürken, Türkiye'nin ödülünü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener aldı.



Törene Özgener'in yanı sıra, TFF Başkan Vekili Lutfi Arıboğan ve Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl da katıldı.



Monaco Prensi II. Albert'in de katıldığı ödül töreninde konuşan Özgener, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün milli maç münasebetiyle Ermenistan'a yaptığı ziyaretin sporun toplumları bir araya getiren, barışı sağlayan kuvvetli bir enstrüman olduğunu belirtti.



Türkiye ve Ermenistan'ın milli takımlar düzeyinde 2008'de tam 3 kez karşılaştıklarını belirten başkan Özgener, "Her 3 maç sayesinde Türk ve Ermeni taraftarlar, gazeteciler, futbol adamları ve iki ülkenin siyasetçileri arasında yeni ilişkiler kurulacağı, barış köprüsü sağlanacağı kanıtlandı. Ümit ediyorum ki iki ülke arasında 14 Ekim 2009'da Türkiye'de oynanacak milli maç da dostluk içinde gerçekleşir ve iki ülke halkları arasında yeni diyalogların yolunu açar" diye konuştu.

