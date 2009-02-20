Yılın Avrupalısı Gasol



FIBA, dünyada yılın Avrupalı basketbolcusu seçilen ismi açıkladı. NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen İspanyol oyuncu Pau Gasol ilk sırada yer aldı. İnternet üzerinden kullanılan oylarda 1. sırayı alan Hidayet Türkoğlu ise genel klasmanda 6. sırada kaldı.





FIBA yılın Avrupalı basketbolcusu ödülünün sahibi İspanyol pivot Pau Gasol oldu.



Los Angeles Lakers'lı Gasol, uzman jürinin ilk sırada tercih ettiği isim olurken, halk oylamasında 3.’lükte yer aldı.



Gasol'ün ardından bir diğer İspanyol Rudy Fernandez ikinciliği elde etti. Gasol ve Fernandez'in ilk iki sırayı almasında İspanya Milli Takımı’nın 2008 Pekin Olimpiyatları’ndan gümüş madalya ile dönmesinin etkili olduğu belirtildi.



3. ‘lük ise Alman forvet Dirk Novitzki'nin oldu. Halk oylamasında ilk sırada yer alan milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu, uzman jürinin 6. tercihi oldu ve Fransız Tony Parker'ın ardından 6.’lığı elde etti.



Bayanlarda yılın Avrupalı oyuncusu ödülünü ise Fenerbahçe'nin Euroleague'deki rakibi Ekaterinburg'un pivotu Maria Stepanova son yılda 3. kez kazandı.

