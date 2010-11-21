-''YILIN ATLETLERİ'' RUDISHA VE VLASİÇ ANKARA (A.A) - 21.11.2010 - Atletizmde 800 metre dünya rekortmeni Kenyalı David Rudisha erkeklerde, yüksek atlama dünya rekortmeni Hırvat Blanka Vlasiç de bayanlarda ''Yılın Atleti'' seçildi. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) internet sitesi www.iaaf.org'da açılan, erkekler ve bayanlarda yılın atletlerini belirleyen anket sonuçlandı. Erkekler ve bayanlarda 10'ar aday arasından en yüksek oyları alan 3'er atlet, IAAF Atletizm Ailesi üyelerinin anketine eklendi ve sonuçlar, Uluslararası Atletizm Vakfı Özel Jürisi'nce yeniden oylandı. Danimarkalı Wilson Kipketer'in 13 yaşındayken 800 metrede kırdığı dünya rekorunu ağustos ayında iki kez geliştiren Rudisha, erkeklerde yılın atleti seçildi. 21 yaşındaki Kenyalı orta mesafe koşucusu, bu ödülü alan en genç atlet olarak da tarihe geçti. 1:41.11'lik derecesiyle dünya rekorunu elinde bulunduran Rudisha, ''Rekor kırdığımda, yılın atleti seçileceğimi biliyordum. Bir rüya gerçek oldu'' dedi. Yılın bayan atleti ise yüksek atlamada dünya rekorunu elinde bulunduran Hırvat Blanka Vlasiç oldu. Bu yıl dünya salon atletizm şampiyonasında ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Vlasiç, katıldığı 20 yarışın 18'ini kazanma başarısı gösterdi, 2,05 ile sezonun en iyi derecesini yaptı. Sezon boyunca zihinsel ve fiziksel olarak çok iyi mücadele ettiğini belirten Vlasiç de yeni rekorlara göz diktiğini söyledi. Hırvat atlet, duygularını ''Çok zor, çok yüksek, ancak imkansız değil. Bu, çocukken çok beğendiğiniz ayakkabıları mağazada görmenize benziyor. Orada duruyorlar, çok güzeller ve sahip olmayı çok istiyorsunuz. Ancak bir gün onları alma imkanınız olduğunu biliyorsunuz'' sözleriyle ifade etti. Bu ödülü ilk kez alan her iki atlet de 100 bin dolar para ödülü alacak. IAAF Başkanı Lamine Diack, birliğin, tasarruf tedbirleri çerçevesinde, para ödüllerini kısma tartışmalarıyla ilgili AP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ''Çeklerini alacaklarını garanti ediyorum. Tasarrufa gitmek durumundayız, ancak bugün aldığımız karar doğrultusunda, Rudisha ve Vlasiç ödüllerini alacak'' dedi.