Yılın atletleri açıklandı



Pekin Olimpiyat Oyunları'nın altın madalyalı isimleri Jamaikalı sprinter Usain Bolt ile Rus sırıkçı Yelena Isinbayeva, ''IAFF Yılın Atleti'' ödülüne layık bulundu.



Bolt ve Isinbayeva, ''Yılın Atleti'' ödüllerini, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Monako'da düzenlenen 2008 Dünya Atletizm Galası'nda aldı.



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekoru kırarak, dünyanın en hızlısı olmayı başaran Bolt, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ''Hiçbir şey imkansız değildir'' felsefesini şiar edindiğini belirtirken, ''Ancak bu ödül, gerçekten de bir onur. Sporda en iyi isimler arasına girmek bile muhteşem bir şey'' dedi.



Giydiği smokin ve taktığı papyonla dikkatleri üzerine toplayan Bolt, törene anne ve babasıyla katılırken, gecenin dikkati çeken diğer isimleri, ABD'li eski sprinterler Michael Johnson ve Carl Lewis ile Faslı orta mesafe koşucusu Hicham El-Guerrouj oldu.



Pekin 2008'de bayanlar sırıkla yüksek atlamada 5,05 metrelik atlayışıyla kendine ait 24. dünya rekorunu kırarak altın madalyaya uzanan Rus Isinbayeva da ödülünü alırken, ''Bu yıl sanki bir rüya gerçekleşti. Bu ödül, 2008 biterken mükemmel oldu'' diye konuştu.