Yılın annesi ödülü Türkan Saylan'a

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Törende bir konuşma yapan Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınlar Derneği Başkanı Vildan Cibo, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı ve vatanları için canlarını feda eden şehitlerin de annelerinin ellerinden öpüyoruz ve acılarını paylaşıyoruz şeklinde konuştu. Cibo, Zübeyde Hanım Kosova Kosova Türk Kadınları Derneği olarak cumhuriyetin annesi ve yetiştirdiği kardelenler adına yılın annesi olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ı “yılın annesi” olarak seçtiklerini söyledi.



Tarım Bakan Yardımcısı Fikrim Damka ise annelerin kutsal birer değerler olduklarını ifade ederek annelerin hiçbir zaman ihmale gelmeyeceğininin de altını çizdi.



Tören sonunda Kosovalı ilkokul öğrencileri annelere hitaben yazılmış şiirler okudu. Törende ayrıca Kosova’nın ses ve saz sanatçısı Mikuş Jılta’nın verdiği konser büyük beğeni topladı.



Törende ayrıca katılımcı annelere ve öğrencilere Türk askeri tarafından sağlanan çeşitli hediyeler dağıtıldı.



Dernek Başkanı Cibo, tören programı sonunda desteklerinden dolayı Türk Taburu adına Yüzbaşı Bora Dolu’na teşekkür belgesi verdi.