Yılın adamı Ben Bernanke baskı altında

T24 - Demokratların Senato’daki koltuk sayısının azalması, adaylığı onaylanan ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke’nin ikinci dönemde görevde kalmasına şüpheyle yaklaşılmasına neden oluyor.

Financial Times gazetesinde yayımlanan bir haberde, ABD Kongre’sinden bazı üyelerin kendilerinin ikinci kez seçilmesinin garanti olmamasından, bazıları da Fed’in kriz sürecinde başarısız adımlar attığına inanmasından dolayı, Bernanke’yi eleştirmeye başladığına dikkat çekildi.



Bernanke’nin göreve yeniden gelmesi için, Kongre’den 60 üyeden onay olması gerekiyor. Ancak bazı üyeler şimdiden Bernanke’ye vermeyeceklerini açıkladı.



Alternatifleri konuşuluyor

Diğer yandan, Bernanke’nin adaylığının onaylanmaması durumunda, Fed’in şimdiki Başkan Yardımcısı Donald Kohn, geçici olarak başkanlık görevine getirilecek.



Fed’in başkanlığı için farklı ekonomistlerin de adı geçiyor. ABD Başkanı Barack Obama’nın baş ekonomi danışmanı Lawrence Summers ve Princeton Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Alan Blinder bahsi geçen isimler arasında.



Haberde, Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığı yetkililerinin, Obama ve Hazine Bakanı Tim Geithner’ın Bernanke’nin adaylığının onaylanacağından emin olduklarını söyledikleri belirtildi.



FED’in tahtı sarsılabilir

Ekonomistler ise Bernanke’nin adaylığının reddedilmesi durumunda, bu durumun Fed’in bağımsızlığını elinden alabileceğine dikkat çekiyor.



Bernanke’nin ikinci kez Fed başkanı olmayacağı olasılığı borsaları da etkiledi. ABD borsalarında hisseler haftaya yüzde 2’lik bir düşüşle kapattı.



Haberde değerlendirmelerine yer verilen, dünyanın en büyük devlet yatırımı şirketi Pimco’nun CEO’su Muhammed EL-Erian, “Bernanke’nin adaylığının reddedilmesi, zaten istikrarsız olan piyasaların daha da belirsiz bir hal almasına neden olur” dedi.



ABD Senato’sunun bankacılık komitesi başkanı Chris Dodd ise Bernanke’nin adaylığının kabul edilmemesinin ekonomide büyük bir kaosa neden olacağını belirtti.

